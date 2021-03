Megosztás Tweet



A Debreceni Egyetem oltópontjain is folyamatos a munka ezen a hétvégén is. A Kenézy Campuson az idősek újraoltása történik. A Pfizer-vakcina második adagját kapják meg a regisztrált szépkorúak – hangzott el az M1-en.

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Várkonyi István, a Debreceni Egyetem járványügyi munkacsoportjának vezetője elmondta, a Debreceni Egyetem minden oltóhelyén rendben folytatódik ezen a hétvégén is az idősek és a rendvédelmi dolgozók oltása.

„A hétvégén sem pihenünk, és a jövő héten sem” – hangsúlyozta.

Hozzátette, több ezer előjegyzett oltandójuk van, akiket többek között Pfizer-, Szputnyik V-, Moderna- és AstraZeneca-vakcinával oltanak. Az egyetem oltóhelyein több csoport párhuzamos oltása zajlik.

Várkonyi rámutatott,

a koronavírus elleni vakcina első adag oltása a legfontosabb, hiszen az első nélkül egyáltalán nincs védettségünk.

Míg a második oltás megerősíti az immunválaszt és kitolja időben a védettség hosszát.

„Az első oltással már lecsökkenthetjük azt a fertőzési hullámot, aminek jelenleg a közepében vagyunk” – mondta.

Tavaly március negyedike óta korlátozó intézkedések következtek egymás után. Majd ezek feloldása, hogy a gazdaság működhessen, hogy levegőhöz jussunk, majd újra korlátozások következtek.



„Ha ezektől a ping-pong labdaszerű folyamtoktól meg akarunk szabadulni, akkor év végéig kettő választásunk van. Az egyik, hogy átesünk a koronavíruson, ami óriási számú halálozással és megbetegedéssel fog járni. A másik választásunk pedig az, hogy beoltjuk az egész lakosságot” – hangsúlyozta.

A 18 év feletti lakosságnak most is rendelkezésére áll a védőoltás. Rövidesen, a klinikai vizsgálatok lezárásásával a 12 és 18 közötti korosztályok is olthatóak lesznek.

„A cél az, hogy az egész ország lakosságát be kell oltani”.

Jelenleg harminc oltóhely áll rendelkezésre a klinikán. Várkonyi úgy fogalmazott, a jelenlegi beosztásaik szerint hetven oltópontot tudnának üzemeltetni bármikor, amikor elegendő vakcina állna rendelkezésre, és megtörténnének azok az előjegyzések, akik eddig még nem tették meg.

„Mindenki regisztráljon, hogy be tudjuk őket oltani, és meg tudjunk szabadulni a koronavírustól. Hiszen látszik az, hogy ennek soha nem lesz vége az oltás nélkül” – figyelmeztetett a Debreceni Egyetem járványügyi munkacsoportjának vezetője.

A koronavírus elleni vakcinára a regisztráció folyamatos a Vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az a 60 év feletti, aki még nem tette, postán is visszaküldheti a Magyar Államkincstárhoz a jelentkezését. A regisztráltak névsorát heti rendszerességgel frissítik és továbbítják a háziorvosokhoz.

Amennyiben valakinek nincs internetes elérhetősége, az interneten történő regisztrációban rokona, ismerőse is nyújthat segítséget részére, így tudnak a leggyorsabban regisztrálni.

Ha valaki az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta meg az adatait, és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatokat tapasztal, akkor az ingyenesen hívható 1818 telefonszámon vagy az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail-címen kérheti a regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását.

A címlapfotó illusztráció.