Nincs ok az AstraZeneca-oltás felfüggesztésére a német szakminiszter szerint

Megosztás Tweet



Ezt Jens Spahn német egészségügyi miniszter jelentette ki pénteken Berlinben.

Jens Spahn a Robert Koch Országos Közegészségügyi Intézet (RKI) vezetőjével, Lothar Wielerrel tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az oltóanyagokért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) is a vakcina további használatát tanácsolja.

Az előnyök jóval meghaladják a kockázatokat, sajnálatos néhány EU-tagország döntése

A kormány az oltási reakciókról szóló összes beszámolót nagyon komolyan veszi, de az EMA és a Paul Ehrlich intézet is arra a megállapításra jutott, hogy AstraZeneca-vakcinával beoltottaknál nem fordul elő vérrögképződés szembetűnő gyakorisággal.

„Minden aktuális adat arra utal, hogy a szérum előnyei jóval meghaladják az esetleges kockázatokat. Ezért sajnálatos, hogy néhány EU-s tagországban mégis felfüggesztették a készítmény alkalmazását”

– mondta a miniszter, rámutatva, hogy a tagállamok túlnyomó többsége nem változtatott gyakorlatán.

Lothar Wieler hozzátette: mivel az oltási kampány még zajló első szakaszában a legidősebb korosztályok és a leginkább veszélyeztetett csoportok tagjainak biztosítják a SARS-CoV-2 elleni védőoltást, és éppen ezekben a csoportokban történik a legtöbb haláleset, elképzelhető, hogy lehet „időbeli kapcsolódás” egy oltás beadása és egy haláleset között. Azonban semmilyen statisztikai adat nem utal arra, hogy az oltás nagyobb halálozási arányhoz vezet.

Gyorsul az oltási kampány Németországban

Jens Spahn a németországi oltási kampányról elmondta, hogy egyre gyorsabb az ütem, az utóbbi napokban már 270 ezernél is több oltást adtak be 24 óra alatt. Legalább az első adagot lakosság nagyjából 7 százaléka, csaknem hatmillió ember kapta meg. A következő hetekben még nagyobb lendülettel folytatják a kampányt, a tartományi kormányok által kialakított oltási központok és a mobil oltócsoportok után, legkésőbb április közepén a háziorvosi praxisok is bekapcsolódnak.

„Azonban a folyamat gyorsításának feltétele az oltóanyag-ellátás, és ennek alakulását nem lehet pontosan előre jelezni. Áprilisra például a BioNTech–Pfizer-féle vakcinából kilencmillió adag várható, de a Moderna-, és az AstraZeneca-féle szérum szállításai körül nagy a bizonytalanság, a Johnson & Johnson frissen engedélyezett oltóanyagából pedig legkorábban április közepén vagy második felében érkezhet először” – mondta a miniszter.