Zöld lámpát kapott a Johnson & Johnson vakcinája az EU-ban

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön közleményében jelezte, hogy alkalmazásra ajánlja az amerikai Johnson & Johnson oltóanyagát, amelyet leánycége, a Janssen fejlesztett ki. Ezzel már négyre nőtt az Európai Unióban jóváhagyott vakcinatípusok száma. Korábban a Pfizer–BioNTech, az AstraZeneca és a Moderna kapott már uniós engedélyt.

#BREAKING: EU medicines regulator approves single-shot Johnson & Johnson vaccine for use in 27-nation bloc. It will join the Pfizer, Moderna & Astrazeneca vaccines, which are already in use. @TND pic.twitter.com/485hRoF3Wh

