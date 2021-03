Nyárra már a tinédzserek számára is lehet oltóanyag

Megosztás Tweet



Február végén Izrael kezdett 16 éveseket oltani, most Alaszka is beáll a sorba. Mindeközben a Pfizer–BioNTech és a Moderna vakcináját tinédzsereken tesztelik,.

Míg a többi vakcinát jelenleg csak 18 év felett lehet használni, addig a Pfizer–BioNTech vakcináját, amiből az EU a következő két hétben kap további négymillió adagot, még decemberben hagyták jóvá a 16-17 éves korosztály számára is, mivel őket is bevonták a tesztelési folyamatba.

A vakcinákat alapvetően felnőtteken tesztelték, számukra fejlesztették ki, ugyanis őket komolyabban érinti a koronavírus-fertőzés. Azonban ahhoz, hogy meglegyen a nyájimmunitás, a gyerekek, tinédzserek beoltására is szükség van, hiszen ők is megfertőződnek, és ők is terjesztik a vírust.

Izraelben már oltottak be 16-17 éveseket a Pfizer vakcinájával, és a People magazin megosztotta, hogy most Alaszka is elkezdi a folyamatot, elsőként az Egyesült Államokban.

Ahhoz, hogy a fiatalabb gyerekeken is megfigyelhessék az esetleges mellékhatásokat, és tudják, hogy mekkora dózis szükséges a védettségükhöz, fontosak a tesztelések, amik már el is kezdődtek. A Science News szerint nyárra már lehet oltóanyag a tinédzserek számára, ugyanis a Pfizer és a Moderna is elkezdte a tesztelést a 12 éves és annál idősebb személyeken, és ezek eredményét nyárra ígérték.

A legutóbbi hír az AstraZenecáról február közepén az volt, hogy február végétől majdnem háromszáz 6 és 17 év közötti gyermeken tesztelik az oltóanyagot – írta a BBC. A későbbiekben pedig a Johnson & Johnson (amit most már az EU-ban is jóváhagytak) is ígéri, hogy elkezdik vizsgálni oltóanyagát tizenéveseken.

Amennyiben sikeresen járnak el, tovább vizsgálhatják a vakcinákat a még fiatalabb korosztályok számára is.

A címlapfotó illusztráció.