A cég, amely forradalmasíthatja a vakcinafelhasználást

Több mint félmillió ember iratkozott fel egy újonnan indított szolgáltatás, a Dr. B várólistájára, hogy hozzájuthasson a koronavírus elleni vakcinához, és csökkentse a szemétben landoló adagok számát.

A ZocDoc alapítója, Cyrus Massoumi vezetésével a Dr. B egy olyan startup, amelynek célja egyfajta sürgősségi riasztórendszerként működni a felhasználható koronavírus elleni vakcinák esetében, amiket általában a kiolvasztástól számított hat órán belül kell beadni – számolt be a The Verge.

„Az oltóanyag ma a legnagyobb hiánytermék a világon” – mondta Massoumi, aki kiemelte, aggódtak amiatt, hogy sok megmaradt vakcina a nap végi kavarodásban végül felhasználatlanul marad, vagy beadásuk nem kerül rögzítésre a rendszerben.

A hagyományos egészségügyi ellátásban a kihagyott időpontok a koronavírus elleni vakcina létfontosságú kérdésévé váltak. Massoumi becslése szerint

az oltási időpontok 20-30 százalékát lemondják,

így a már felolvasztott oltóanyagok, amelyeket hat órán belül fel kell használni, megmaradnak vagy véglegesen a kukába kerülnek. Ehelyett azonban az oltási pontokon kiosztják őket az alkalmazottaknak vagy annak, aki éppen az intézmények előtt várakoznak. De ez a zűrzavarhoz és a prioritási listák felrúgásához vezetett.

A Dr. B-t arra tervezték, hogy egyfajta készenléti listaként szolgáljon az ilyen helyzetekre, így a szolgáltatók könnyen, akár órák alatt a helyszínre hívhatják az oltásra jogosultakat.

Az Egyesült Államokban már több mint félmillióan iratkoztak fel a várólistára, akik közül mindenki megadta otthoni irányítószámát, és kitöltötte az állama kérdőívének átfogó változatát.

Amikor egy oltópont felolvasztott, még felhasználó dózisokkal rendelkezik, a Dr. B az állami egészségügyi osztály listája szerint rangsorolva szöveges üzenetet küld a közeli irányítószámok alapján a feliratkozóknak. Az SMS kiküldése után

az oltakozni vágyónak 15 perc áll rendelkezésére, hogy megerősítse, el tud jutni a szolgáltatóhoz, majd két órája van, hogy a helyszínre érjen, hogy megkapja az oltást.

Ha nem tudja megerősíteni a részvételét, akkor az elsőbbségi csoportjában a sor végére kerül.

A Dr. B-nél azt remélik, hogy az első adag beadásának megkönnyítése sokat javíthat a rendszeren. Azzal számolnak, hogy a szolgáltatók ezután megtervezik a második körös oltást is a betegeknek, amelyre a Moderna és a Pfizer vakcina esetében is szükség van.

Nem ez az első kezdeményezés, melynek célja a koronavírus elleni vakcinák készenléti listájának létrehozása, de a kisebb oltási készenléti projekt magába olvasztásával nagyon gyorsan a legnagyobb lett. Az egészben a legimpozánsabb a résztvevők számának elképesztő növekedése. A Dr. B még mindig csak az Egyesül Államokra korlátozódik,

a várólistája a legutóbbi két hétben mégis háromszázezerről félmillióra nőtt.

A szolgáltatók lassabban érkeznek a fedélzetre, mivel a jogszerűség biztosítása érdekében mindegyiküket ellenőrizni kell, de két helyszín már most is kínál oltási lehetőséget a rendszeren keresztül Little Rockban (Arkansas) és Queensben (New York). A vállalat nem közölte, hány dózist adtak ki ezeken a helyszíneken, de azt állítják, hogy naponta küldtek üzeneteket arról, hogy a két oltási ponton lehetőség nyílt az oltakozásra. Több mint 200 szolgáltató felvétele van folyamatban, 30 államra kiterjesztve.

Massoumi szerint lenyűgöző, amit a még mindig többnyire önkéntes erőfeszítés révén elértek. A tárhely és egyéb háttérszolgáltatások nagy részét olyan techcégek adományozták, mint az Amazon és a Twilio.

A címlapfotó illusztráció.