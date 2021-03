A vírus hatására a horgászat a korábbinál is népszerűbbé vált

Megosztás Tweet



Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a koronavírus-járvány hatásairól, és a horgászokra vonatkozó jelenlegi szabályokról.

A tavalyi évben több mint 700 ezer főre emelkedett a horgászok száma. Idén az első két hónapban pedig az elektronikus jegykiváltási rendszerben 30 százalékkal többen váltottak engedélyt, mint a tavalyi év azonos időszakában, amikor még a vírus nem éreztette erősen a hatását. Ez is mutatja, hogy mennyire népszerűvé vált a horgászat az elmúlt időszakban.

Jelenleg a kijárási korlátozások miatt tilos az éjszakai horgászat. Szűcs Lajos szerint a legfontosabb az, hogy azokat a szabályokat, amiket az operatív törzs meghozott, mindenki tartsa be, ezért jelenleg a közterületen tartózkodás tilos mindenki számára, még akkor is, ha egyedül horgászna egy csónakban.

Március 8-ától mindenki számára kötelező a maszkhasználat is a közterületeken, ez vonatkozik a horgászokra is. Sok nyílt helyen – például a Duna parton – nem csak ők töltik a szabadidejüket, ezért is kötelező az ilyen közterületeken a maszkhasználat mindenki számára.

Március 22-éig a horgászversenyek és a horgászvizsgák is szünetelnek, a szövetség értesíteni fogja a horgászokat, amint ez a helyzet megváltozik.

