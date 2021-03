Ugyanolyan oltás a kínai vakcina, mint amellyel az influenza ellen védekezünk

A közös gyártástól a közvetlen importig – egyre több uniós tagállam érdeklődik az orosz vakcina iránt. Angela Merkel német kancellár januárban Putyin orosz elnökkel is tárgyalt az engedélyeztetésről és a további együttműködési lehetőségekről. Azóta már az osztrák kancellár, Sebastian Kurz is egyeztetett az orosz elnökkel, de Emmanuel Macron francia elnök szerint is szükség lenne az orosz vakcinára, amit egyébként a magyar hatóságok már engédelyeztek.