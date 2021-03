Már egymillió magyar kapta meg a koronavírus elleni vakcinát

Megosztás Tweet



Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Ma délelőttre pedig már egymillió ember megkapta az oltást Magyarországon.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, ma délelőttre már egymillió ember megkapta az oltást Magyarországon. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek mától lépnek életbe. 2696 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 468 713 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 988 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 336 744 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 115 981 főre emelkedett. 7924 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 806 -an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Az AstraZeneca-vakcinával való oltás e hét második felében folytatódik.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a korlátozások szigorításáról döntött, ezek mától léptek életbe. Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újra nyithasson az ország. Éppen ezért két hét szigorításról döntöttünk abban a reményben, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet.

Mindemellett zajlik az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció, amelyhez március 15-ig várjuk a véleményeket. Célunk, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását, ehhez az emberek véleményét is kikérve.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

A címlapfotó illusztráció.