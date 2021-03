Kormányválságot is kockáztatva ragaszkodott az orosz vakcinához

Megosztás Tweet



A szlovák egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy az országban megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja, amelyet eddig hét mintában mutatták ki. Az eddigi ismeretek szerint ez a vírusmutáns gyorsabban terjed, mint az eredeti vírus.

A jó hír talán ebben a hét regisztrált esetben, hogy mindnyájan tudnak róla, és miután regisztrálták őket, házi izolációba vonultak – mondta Bartal Tímea, az MTVA szlovákiai tudósítója az M1 Ma reggel című műsorában.

A dél-afrikai vírus jobban fertőz, mint az eredeti vírus, azt egyelőre viszont nem bizonyították, hogy súlyosabb tüneteket is okoz, ennek ellenére a szlovák egészségügyben vannak problémák, hiszen még mindig közel négyezer azoknak a száma, akiket kórházban ápolnak – tette hozzá a tudósító.

Éppen ezért Szlovákia segítséget kért az elmúlt hetekben az európai uniós országoktól, hogy esetleg át tudnának-e venni betegeket. Ez már meg is történt, ami azt jelenti, hogy például múlt héten Lengyelországba szállítottak át egy beteget, és a hétvégén Németországba szállítottak két beteget. Mind a két ország azt jelezte, hogy tíz beteget át tud venni. Erre azért van szükség, hogy ágyakat szabadítsanak fel a szlovák kórházakban, hiszen egyre több a súlyos beteg, akiket lélegeztetőgépre kell kapcsolni – tudhattuk meg a tudósításból.

Magyarország is segített

Beszámoltunk az M1-en arról, hogy tíz lélegeztetőgépet adományozott Magyarország a galántai kórház intenzív osztályának, és további 17-ről is folynak a tárgyalások, ezeket a lélegeztetőgépeket a magyarlakta déli régió kórházaiba helyezik majd el, hogy azzal is segítsék az ott fekvő betegeket – mondta Bartal Tímea.

Belpolitikai vitákat okozott Szlovákiában az orosz vakcina

Továbbra is három oltóanyagot alkalmaznak Szlovákiában, amelyekkel biztosan oltanak, ez a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca.

Eddig csaknem 350 ezer embert oltottak be, ez azt jelenti, hogy a lakosság 10 százalékát sem oltották még be.

„Tehát nem tart előre az oltás az országban, éppen ezért segítséget kért az Európai Uniótól Szlovákia, kapott is, százezer Pfizer vakcina érkezik a következő időszakban az országba” – fogalmazott a tudósító.

Franciaország is felajánlott 15 ezer AstraZeneca vakcinát Szlovákiának, ami már meg is érkezett az országba.

Eddig az időseket és a pedagógusokat oltották az AstraZeneca vakcinával 55 éves korig, és most született meg a szakemberek döntése azzal kapcsolatban, hogy mostantól ezzel a vakcinával nem csak 55 éves korig oltanak, hanem 70 éves korig alkalmazzák.

A kedélyeket a leginkább a Szputnyik V vakcina borzolta Szlovákiában. Múlt héten megérkezett az első adag, mintegy 200 ezer vakcina Oroszországtól, ezzel százezer embert tudnak beoltani. Ez hatalmas vitákat okozott a szlovák kormányban, gyakorlatilag kormányválsághoz vezetett, hiszen korábban a kormánynak kellett volna döntenie arról, hogy megrendeli a Szputnyik V vakcinát. A kormány két tagja azonban megvétózta ezt a döntést, ennek ellenére a szlovák egészségügyi miniszter, Marek Krajčí mégis leszerződött Oroszországgal a Szputnyik V vakcina behozataláról.

Az orosz vakcinát ellenzők azt kifogásolták, hogy az Európai Gyógyszerügynökség nem regisztrálta még a vakcinát, így pedig nem lehet oltani ezzel a szlovák embereket. Ennek ellenére a vakcina az országban van.

Igor Matovič miniszterelnök azt mondta, hogy biztosan nem fogja visszaküldeni az oroszoknak, hiszen ő nem lesz részese annak, hogy emberek haljanak meg, és használni fogják az országban a Szputnyik V vakcinát.

Február közepén készült egy felmérés arról, hogy ki milyen vakcinával oltatná be magát Szlovákiában. A reprezentatív felmérésből az derült ki, hogy a legtöbben, 55 százaléknyian a Pfizer vakcinájával oltatnák be magukat, viszont 53 százalék azt mondta, hogy másodsorban a Szputnyikkal oltatná be magát leginkább.

„Úgy néz ki, hogy az orosz vakcina marad, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikortól oltanak vele Szlovákiában” – fogalmazott a tudósító.



A címlapfotó illusztráció.