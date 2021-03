Emberiség elleni vétek a vakcinák ellen hangolni a társadalmat

Megosztás Tweet



Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a védőoltásokról, és arról, hogy akár a gyógyszertárak is részt vehetnek az oltási kampányban.

A szakember elmondta a műsorban, hogy az Európai Gyógyszerügynökség és a hazai Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ugyanolyan elvek és technológia mentén vizsgálja a hozzájuk engedélyezésre benyújtott gyógyszerek és vakcinák megfelelőségét. A két szervezet között csupán annyi a különbség, hogy ha az európai szervezet engedélyez valamit, akkor az az engedély az unió összes tagállamára kiterjed, a tagállami gyógyszerhatóságok engedélyei viszont egy országra lesznek érvényesek.

Hankó Zoltán szerint az emberek felületes benyomások alapján mondják azt, hogy egyes vakcinák szimpatikusabbak számukra. Most azonban

fontos lenne, hogy a legmegfelelőbb védőoltás kiválasztását az orvosokra bízzuk, hiszen ők pontosan tisztában vannak az egyes emberek esetében meglévő esetleges kockázati tényezőkkel.

Sokan tartanak attól, hogy akár évek múlva is jelentkezhetnek problémák a védőoltások miatt, ennek esélye ugyanakkor a szakértő szerint elhanyagolható, komoly meglepetésre nem kell számítani.

Az eddig is használt védőoltások számos betegségtől mentettek már meg minket, ennek ellenére alakult ki a társadalom egy részében az elmúlt évtizedekben az oltásellenesség, főleg a fejlett világ országaiban.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke elmondta,

hazánkban is a kiterjedt védőoltás rendszernek köszönhetjük, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon jó járványügyi helyzet volt. Magyarország ebben a tekintetben még sok fejlett országhoz képest is előnnyel rendelkezik.

A tervek szerint akár a gyógyszertárak is oltópontokként működhetnek a jövőben. Hankó Zoltán hasznosnak tartaná, ha az oltási kampányba a gyógyszertárak nem csak a védőoltások kiszállításában és tárolásában tudnának segíteni, hanem a technikai, építészeti szempontból arra alkalmas gyógyszertárakban – megfelelő kontroll mellett – a gyógyszerészek is beadhassák a védőoltásokat. Ehhez még több feltételnek is teljesülnie kell, de a gyógyszerészeti kamara részéről támogatnák ennek megvalósulását.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

