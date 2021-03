Ezekben az olasz városokban hétfőtől az otthonukat is csak engedéllyel hagyhatják el az emberek

A kormány tanácsadói testülete, az egészségügyi szakértőkből álló tudományos technikai bizottság az ország teljes és minél gyorsabb lezárását sürgette a vírusvariánsok erőteljes terjedése miatt.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a járványgörbe felfelé ívelését várja, ami újabb tartományok lezárásához vezethet, de erről a napi helyzet fényében döntenek majd.

Hangsúlyozta, hogy az országban leginkább a brit vírusmutáció terjed, de jelen van a brazíliai, a dél-afrikai és a nigériai variáns is. Megerősítette, hogy a lombardiai Varese városában ritka vírusmutációt azonosítottak, amelyből eddig csak egy esetet regisztráltak a világban, mégpedig Thaiföldön.

Hétfőtől Campania, Basilicata és Molise régió kerül úgynevezett vörös zónába, vagyis

teljesen lezárt területnek számítanak, ahol a lakhelyet is csak engedéllyel lehet elhagyni.

Számos város is karantén alatt van, közöttük Bologna és Modena.

Narancssárga, vagyis közepesen veszélyes régió Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemont, Umbria, Toscana, valamint Bolzano és Trento önálló térsége. Utóbbiakban

tilosnak számít a városok és települések elhagyása, kizárólag elvitelre működik a vendéglátás, az iskolák távoktatásra állnak át.

Kevéssé veszélyes, sárga színfokozatú térség Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Szicília és Valle d'Aosta maradt. Egy hét óta minimális korlátozások vannak érvényben a fehér övezet Szardínia szigetén, ahol hétfőtől gyorstesztelik az érkezőket. Hétfőtől a diákok közel 73 százaléka ismét távoktatásra áll át.

Eközben folyamatosan emelkedik a kórházakban és az intenzív osztályokon kezelt betegek száma.

A halottak száma vasárnap este elérte a 99 785-t.

A Covid-19 betegek száma átlépte a hárommilliót.

Tavaly március 8-án zárták le első alkalommal a gócpontnak tartott, tízmilliós Lombardia tartományt, majd március 10-én az egész országot.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint 5,3 millióan kaptak eddig védőoltást, közülük 1,6 millióan már a második oltást is felvették. Rómában megnyitották a harmadik tömeges oltóállomást a városközpontban található Termini-pályudvarnál. "Készen állunk a napi akár 100 ezres oltásra is, most már csak elegendő oltóanyag kell hozzá" - mondta Lazio tartomány elnöke, Nicola Zingaretti.