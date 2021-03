Az új variánsok elleni vakcinafajták a korábbinál is rövidebb idő alatt elkészülhetnek

Az elmúlt évben óriási tapasztalat halmozódott fel a vakcinagyártóknál és ennek köszönhetően az újabb variánsok elleni vakcinafajták a korábbinál is rövidebb idő alatt elkészülhetnek. A jelenleg forgalomba lévő oltóanyagok, ha kisebb hatásfokkal is, de védenek a most ismert mutánsok ellen. Erről Rusvai Miklós, víruskutató, egyetemi tanár beszélt az M1 adásában.