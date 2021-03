Újabb szomorú rekord a megbetegedések számában

Megosztás Tweet



Meghalt 143, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6369 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A kormányzati portálon azt írták: 452 547-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 15 619-re emelkedett, a gyógyultak száma 331 557.

Az aktív fertőzöttek száma 105 371-re nőtt. Kórházban 6867 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 45 164-en vannak, a mintavételek száma 3 781 181-re nőtt.

Közölték: folyamatos az oltás, eddig 862 953 embert oltottak be, közülük 279 727-en már a második dózist is megkapták.

A következő napokban is folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek.

A járvány felszálló ága miatt azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Mint írták, a drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány csütörtöki ülésén a korlátozások szigorításáról döntött. „Az újranyitás célegyenesében vagyunk, de előtte a járvány harmadik hullámát le kell törni, és ezek az azok az intézkedések, amelyekkel ezt meg lehet tenni. Ha mindenki betartja ezeket, akkor korábban tudunk nyitni, korábban indulhat újra az élet Magyarországon” – hangsúlyozták.

A bejelentett korlátozásokról azt írták: az üzleteket március 8-tól március 22-ig be kell zárni

(kivétel élelmiszerüzletek, patikák, benzinkutak, drogériák, bankfiókok, dohányboltok). Minden szolgáltatás szünetel, a magánegészségügy kivételével.

Hétfőtől zárnak az óvodák, digitális tanrendre térnek át az általános iskolák is. Az esti kijárási korlátozás továbbra is érvényben marad. A maszk viselése szabadtéren mindenhol kötelező. A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet otthoni munkavégzést javaslunk, különös tekintettel a kisgyermekes szülők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett az igazolt sportolók edzése, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lehetnek. Szigorítják a határátlépést, a tranzit- és teherforgalmat továbbra sem korlátozzák.

Azokra a szektorokra is kiterjesztik a bértámogatást, amelyeknek most be kell zárniuk. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet várhatóan pénteken jelenik meg.

A kormány meghosszabbította a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedéseket. A kormány álláspontja, hogy – ha majd a járványügyi helyzet lehetővé teszi -, csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani a korlátozásokat - közölték, hozzátéve: az újraindításról továbbra is várják az emberek véleményét „az online nemzeti konzultáción”.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység alatt, valamint parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat.

Magán- és családi rendezvények (például születésnap) – nem számítva a 14 év alattiakat – maximum 10 ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.

A közösségi közlekedést díjmentesen használhatják az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.

A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (85 273) és Pest megyében (58 861) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (25 856), Győr-Moson-Sopron (25 677) és Hajdú-Bihar megye (25 117). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (10 083).

A címlapfotó illusztráció.