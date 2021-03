Egy éve jelent meg a vírus itthon - megmutatjuk mennyire erősek a magyarok, ha összefognak! FOTÓK!

Megosztás Tweet



2020 márciusa óta nagyon sok területen alakult át az élet hazánkban is a járvány következtében, de az elmúlt egy évben számtalan esetben bebizonyították a magyarok, hogy meg tudnak bírkózni a kihívásokkal. Egyre több ember kapja meg a védőoltást, ugyanakkor itt van a harmadik hullám is – még egy nagy összefogásra van most szükség.

2020. március 4-én regisztrálták az első koronavírus fertőzötteket hazánkban, két iráni származású egyetemistát. Ekkor már több hónapja hallottuk a híreket a járvány terjedéséről, 2019 decemberében azonosították az első eseteket Kínában. 2020 első hónapjaiban világszinten a fertőzés terjedésének megállításán volt még a hangsúly. Egyre több helyen jelentek meg a kézfertőtlenítő automaták, a repülőtereken, határállomásokon ellenőrzéseket vezettek be a fertőzöttek kiszűrésére.

Ma már teljesen megszokott látvány a kézfertőtlenítő használata (MTI/Szigetváry Zsolt)

A magyar kormány már jóval az első hazai fertőzöttek megjelenése előtt megkezdte a felkészülést a kihívásokra. A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset már január 31-én létrehozták. Magyarország a kezdetektől komolyan vette a fenyegetést, ezért sikerült elkerülni az Olaszországban is tapasztalható állapotokat, ahol a nem megfelelő járványügyi intézkedések miatt az egészségügyi rendszer hamar összeomlott.

Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Az operatív törzset Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere vezeti. A testület ülésein Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen személyesen is részt vesz. A védekezés irányítóinak munkáját számos szakértő segíti, a járványkezeléssel kapcsolatos legfontosabb döntések a kezdetektől ezeken a megbeszéléseken születnek meg.

A korlátozó intézkedéseket fokozatosan vezették be, azonban március közepére az ország teljesen leállt. Bezártak az iskolák, munkahelyek, a települések utcái kiürültek.

A koronavírus-járvány miatt elnéptelenedett Széchenyi tér Pécsett (MTI/Sóki Tamás)

Az egész világban versenyfutás indult a járvány ellen felhasználható védőfelszerelésekért. Magyarországra számos alkalommal repülőgéppel érkeztek meg Kínából az eszközök.

A Kínából érkezett egészségügyi segélyszállítmányt rakodják ki egy repülőgépből a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020 márciusában (MTI/Koszticsák Szilárd)

A tömeges megbetegedésekre készülve már márciusban elkezdték felépíteni Kiskunhalason a mobil járványügyi kórházat. Alig egy hónap alatt el is készült a 150 beteg fogadására alkalmas komplexum.

A kiskunhalasi mobil járványügyi kórház az átadása után (MTI/Bús Csaba)

Az egész ország összefogott a betegség megjelenése után. A Maradj otthon! kampány sikeres volt, tavasszal sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát. A magyar emberek odafigyeltek egymásra, sokan az idősek ellátásában segítettek. A védekezés sikeréhez hozzájárultak a hazai cégek is, a MOL például két hét alatt átállította az almásfüzitői üzemét fertőtlenítőfolyadékok gyártására.

A MOL már március végén megkezdte a MOL Hygi fertőtlenítőszer gyártását (MTI/MOL)

Az elmúlt egy év hősei azonban kétségtelenül az egészségügyben dolgozók. A mentősök, ápolók, orvosok hihetetlen nyomásnak voltak kitéve, de állták a sarat.

Király Mónika szakápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (MTI/Balogh Zoltán)

Müller Cecília országos tisztifőorvos nevét egy egész ország megtanulta. Az operatív törzs tájékoztatóit sokan figyelik napi rendszerességgel.

Az operatív törzs online sajtótájékoztatójának résztvevői (MTI/kormany.hu/Botár Gergely)

Tavasszal az emberek élete egyik napról a másikra átalakult, nagyon sokan otthonról kezdtek el dolgozni. Az iskolák bezárása után sok családnak nehézséget okozott a gyermekek felügyeletének megoldása. A szülőknek hirtelen tanárként is helyt kellett állniuk.

Ikerlányainak segít az iskolai feladatok megoldásában egy édesanya salgótarjáni otthonukban (MTI/Komka Péter)

A koronavírus-fertőzés az idősekre a legveszélyesebb. Az elmúlt egy évben meg kellett tapasztalnunk, hogy milyen amikor nem ölelhetjük meg szeretteinket, amikor csak messziről integethetünk nagyszüleinknek.

A háza előtt álló unokájának és dédunokájának integet egy 86 éves férfi szentendrei lakásának erkélyén (MTI/Bruzák Noémi)

A szabadidős tevékenységeket is gyökeresen átalakította a koronavírus-járvány. Bezártak a színházak, mozik. A miséket, istentiszteleteket nagyon sok helyen az interneten kezdték el közvetíteni. Azok, akik meg tudták oldani az online formájú közvetítést, még szerencsésnek mondhatták magukat.

Egy jógaoktató a koronavírus-járvány miatt az otthonában tart online gerincjógát (MTI/Sóki Tamás)

A koronavírus által egyik legsúlyosabban érintett terület a vendéglátás, itt az éttermek megpróbáltak átállni a házhoz szállításra, sok pincérből lett hirtelen ételszállító futár.

Ebédet szednek elviteles dobozokba egy pécsi bisztró konyháján (MTI/Sóki Tamás)

A másik súlyosan érintett ágazat a turisztikai volt. A belföldi turizmus nyáron még viszonylag jól teljesített, de így is nagyon rossz évet zárt a szektor. A külföldi beutazások szinte teljes megszűnése a budapesti turizmust különösen nehéz helyzetbe hozta. Nyáron egy rövid időre fellélegezhettünk, az élet sok területen visszatért a normális kerékvágásba. 2020 nyarán a külföldi nyaralások többsége elmaradt, de a hazai szállodák és vízpartok megteltek.

Strandolók a balatonfenyvesi szabadstandon (MTI/Varga György)

Ha nincs a koronavírus-járvány, akkor 2020 valószínűleg leghangsúlyosabb témája a trianoni békediktátum június 4-i 100. évfordulója lett volna. A világjárvány azonban megnehezítette a megemlékezések megtartását, az Országház közelében elkészült központi emlékhelyet is csak augusztus 20-án avatták fel.

A Trianon 100 nevű virágkocsi az 51. Debreceni Virágkarneválon 2020. augusztus 20-án (MTI/Czeglédi Zsolt)

A sport is rendkívül nehéz éven van túl. Tavasszal nem tartották meg a meccseket, 2020-ban elmaradt az Olimpia és a Labdarúgó Európa Bajnokság is. Nyáron újra megindult a sportélet, a szurkolók, ha korlátozásokkal is, de részt vehettek a sporteseményeken. A klubok tanultak a tavaszi tapasztalatokból, az év második felében már a legtöbb mérkőzést, versenyt meg tudták rendezni, azonban a második hullám felfutásával párhuzamosan fokozatosan mindenhol zárt kapussá váltak az események.

A Kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzéseit is zárt kapuk mögött rendezték meg ősztől. A fanatikus szurkolók nélkül a Veszprém Arénában is elmaradt a megszokott hangulat a meccsek alatt (MTI/Vasvári Tamás)

Ősszel újra nehéz napokat éltünk át, a második hullámban sokkal többen betegedtek meg, mint tavasszal. Este nyolctól kijárási korlátozásokat vezettek be, újra bezártak a vendéglátóhelyek, múzeumok, középiskolák, egyetemek. Sok helyen ismét kötelezővé vált a maszkviselés.

Kutyát sétáltat egy nő a miskolci Széchenyi utcában a kijárási tilalom idején (MTI/Vajda János)

A 2020-as adventi időszak és a karácsony szintén nem a megszokott módon zajlott. Bár Szenteste napján ideiglenesen szüneteltek a kijárási korlátozások, csendesen teltek az ünnepek. Tavaly egész évben kiemelkedően fontos volt a nehéz sorsúak, bajba jutottak megsegítése – sok szervezet készült adománygyűjtéssel az év végén is.

A Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójában gyűjtött karácsonyi ajándékokat (MTI/Vasvári Tamás)

Karácsonykor csendesen megünnepeltük Jézus Krisztus születését, és ekkor érezhettük először a reményt is, hogy végleg legyőzhetjük a koronavírus-járványt. December végén megérkeztek az első védőoltások az országba. Először az egészségügyi, majd a szociális ágazatban dolgozókat oltották be, később megkezdődött az idős és krónikus beteg állampolgárok oltása is.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Ludwig Endre infektológust a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 2020. december 26-án (MTI/Mónus Márton)

A védekezés egyik legfontosabb eleme máig az este nyolckor kezdődő kijárási tilalom. Az utcák Szilveszter éjszakáján is üresek voltak, 2020-ban elmaradtak a nagy ünnepségek és tüzijátékok.

A üres győri belváros 2020. december 31-én este (MTI/Krizsán Csaba)

Januárban még meglehetősen nehezen haladt az oltási kampány, akadozva érkeztek a vakcinaszállítmányok. Februárban azonban már felgyorsult a folyamat, ezt jelentős részben a megérkező orosz és kínai oltóanyagoknak köszönhetjük.

Egy háziorvos átveszi a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát a kormányhivatal munkatársától mátranováki rendelőjében (MTI/Komka Péter)

Ezekben a napokban Magyarország már a koronavírus-járvány harmadik hullámával néz szembe. Nehéz hetek várnak ránk, újabb szigorításokról döntöttek de az óvintézkedések fegyelmezett betartásával, és a védőoltásoknak köszönhetően már láthatjuk a fényt az alagút végén.

Címlapfotó: MTI/Szigetváry Zsolt