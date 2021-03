Párthovatartozástól függetlenül mindenkinek az oltással kapcsolatos bizalmat kellene erősítenie,

Megosztás Tweet



A társadalom nagy része igazán együttműködő, érezhető, hogy már sokan felismerték, hogy a vírustól, a bezártságtól csak a vakcina segítségével szabadulhatunk meg. Ennek köszönhetően az oltásra behívottak elfogadják a számukra felajánlott vakcinát, legyen az keleti vagy nyugati. Azonban fontos lenne, hogy az ellenzéki pártok ne támadják a keleti vakcinákat, hanem a kormánnyal összefogva erősítsék az emberek bizalmát a vakcinákkal kapcsolatban.

Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Európában és már a magyar városokban is gyorsan terjed, több embert fertőz, és növeli a betegek számát. A járvány újra felszálló ágban van, ezért kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A védőoltás életet ment, hiszen a járvány megállításának egyetlen eszköze.

A társadalom nagy része igazán együttműködő, érezhető, hogy már sokan felismerték, a vírustól, a bezártságtól csak a vakcina segítségével szabadulhatunk meg. Ennek köszönhetően

– mondta Szabó Endre háziorvos, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, mint háziorvos arra is felfigyelt, hogy amióta egyre több a napi diagnosztizált fertőzöttek száma, azóta az emberek még inkább együttműködők lettek, és egyáltalán nem válogatnak a vakcinák között.

Kitért arra is, hogy bár Szerbiában jól haladnak az oltások beadásával, azonban ott is akadnak szkeptikusok a keleti vakcinával szemben. Egy délvidéki közéleti vezető visszautasította a keleti vakcinát, várt a nyugatira. Azonban amíg várt, elkapta a vírust az egész családja, és sajnos a felesége el is elhunyt a fertőzés következtében, a képviselő pedig jelenleg is az életéért küzd.

Éppen ezért is fontos, hogy bízzunk a szakembereinkben, és mindenki fogadja el a számára felajánlott vakcinát annak érdekében, hogy megvédje szeretteit és önmagát is a megfertőződéstől.

A jelenlegi helyzetben a vezetőinknek, a politikumnak is fontos feladata van – mondta.

Párthovatartozástól függetlenül mindenkinek az oltással kapcsolatos bizalmat kellene erősítenie,

első körben azért, hogy a már kialakult bizalmat a vakcinák iránt különböző álhírekkel ne rombolják le, másrészt pedig azért, hogy azokat is meggyőzzék, akiknek még kétségük van.

Éppen ezért Szabó Endre arra kéri a hazai ellenzéki pártok vezetőit, támogassák az oltásokat, és fejezzék be minden olyan tevékenységüket, amellyel kétséget ébresztenek a lakosságban a vakcinákkal kapcsolatban. Hozzátette, ez az összefogás a környező országokban sikerült, reméli a hazai ellenzéki pártok is minél hamarabb felismerik tevékenységük károsságát és felhagynak a keleti vakcinák támadásával.

Zárógondolatként, pedig hangsúlyozta, hogy az orvosok túlnyomó része sem ért a virológiához, nemhogy a laikusok, éppen ezért csak a virológusoknak, a valódi szakembereknek kell hinni a vakcinákkal kapcsolatos információk kapcsán.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

