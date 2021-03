Nyomkövető karperec viselésére kötelezik Malajziában a fertőzötteket

Megosztás Tweet



Nyomkövető karperec viselésére kötelezik Malajziában március 11-től azokat, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük – jelentette be szerdán az ország egészségügyi minisztere.

„A szerkezetet tíz napig kell viselniük az érintetteknek” – mondta Adham Baba miniszter, aki szerint bírsággal sújtják azokat, akik eltávolítják, manipulálják, megsemmisítik vagy elveszítik a nyomkövető karperecet.

A nyomkövető eszköz viselésére vonatkozó kötelezettség azokra is kiterjed, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel. Hasonló intézkedést vezettek be tavaly a szingapúri és a hongkongi hatóságok is.

Malajziában a minap jelentették be a járvány feltartóztatását szolgáló, januárban bevezetett korlátozások további lazítását. Mindemellett az egészségügyi vészhelyzet továbbra is hatályban marad, egészen augusztusig.

A kormány kedden közölte, hogy a parlament sem fog ülésezni ez idő alatt, bár az ország uralkodója a múlt héten ezt nem zárta ki.

A 32 milliós országban a járvány kitörése óta mintegy 305 ezer fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1114-en hunytak el koronavírus-fertőzésben. A gyógyultak száma meghaladja a 280 ezret.

Az oltási kampány február 24-én kezdődött, elsőként Muhyiddin Yassin malajziai miniszterelnök oltatta be magát. Eddig mintegy 53 ezer adag vakcinát adtak be az országban.

