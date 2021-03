Magyarország a harmadik az unióban az oltások terén

Megosztás Tweet



Megvizsgálta, és ahogy hivatalosan mondják: felszabadította a korábban érkezett százezer adag Szputnyik V orosz vakcinát a népegészségügyi központ. Jövő héttől már ezzel is olthatnak. Ha minden jól megy, akkor egy hét alatt jóval több, mint félmillióan kaphatnak oltást, ami az ország méretéhez képest kiemelkedő teljesítmény lenne. Szerda reggelig 758 ezer ember kapta meg legalább az első adagot. Magyarország jelenleg a harmadik helyen van a lakosság arányában az Európai Unióban – hangzott el az M1 Híradójában.

(Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Jól halad a hazai oltási program, már több mint 758 ezren kapták meg a vakcinát, akik közül mintegy 253 ezren pedig már a második védőoltáson is túl vannak. György István, az oltási munkacsoport vezetője kedden azt mondta: lakosságarányosan Magyarországon az egyik legmagasabb a beoltottak száma az unióban.

A kedd esti adatok szerint a lakosság több mint 7,4 százalékát már beoltották. Ennél jobban csak Málta és Dánia áll az oltásokkal Európában. Viszont nekik jóval könnyebb dolguk van, hiszen Máltán alig több mint 500 ezren, Dániában pedig 5,8 millióan élnek. Ezek fényében a hazai eredmények jóval kedvezőbbek.

Magyarország után Szlovákia teljesít a legjobban a visegrádi országok közül, de még ott is csaknem 400 ezerrel kevesebb oltást adtak be, mint itthon. A leggyengébben a csehek állnak: ott a lakosság alig több mint négy százalékát oltották be eddig.

Még nagyobb a hazai előny,

ha a 27 uniós tagországot vizsgáljuk. Magyarország olyan gazdagabb, nyugati államokat utasít maga mögé, mint Svédország, Németország, Ausztria, Franciaország vagy Belgium. Ezekben a tagállamokban öt százalék körül mozog csak az átoltottság aránya.

A kiemelkedő magyar eredmények elsősorban annak köszönhetők, hogy itthon keleti vakcinákkal is oltanak, nem csak az akadozó és lassú brüsszeli beszerzésre támaszkodnak.

Emiatt pedig napról napra erősödik az elégedetlenség az EU-s államokban

– erről a német Bild közölt cikket.

A lap egyebek mellett arról ír: egyre több tagállam lázad fel az Európai Bizottság nehézkessége és a szállítmányok lassúsága miatt. A témában Orbán Viktor miniszterelnök azt nyilatkozta: Az EU-nak meg volt rá az esélye, hogy polgárait gyorsan és hatékonyan lássa el oltóanyaggal, és megvédje őket, de nem élt ezzel. Ezért döntött Magyarország a keleti vakcinák beszerzése mellett.

A keleti vakcináknak köszönhetően itthon folytatódhat az oltási program Még soha nem adtak be annyi vakcinát egy oltási hét alatt, mint amennyit a következőn terveznek. Jövő hét szerdáig csaknem 530 ezer oltást adhatnak be itthon.

Az ehhez szükséges oltóanyagot pedig már szállítják.

Például a kínai vakcinából 250 ezer fecskendőt visznek az oltóorvosokhoz országszerte. Ezek közül most 54 ezret csaknem ezer budapesti háziorvos között osztanak szét.



A harmadik hullám felfutásával most a legfontosabb cél az, hogy minél hamarabb a lehető legtöbb ember kapja meg az első körös oltását. Ezért a héten folytatódik a regisztrált idősek oltása a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna vakcinákkal, emellett a Pfizer és az AstraZeneca vakcinájával is oltanak a kórházi oltópontokon.

Egy nap alatt több mint 4211 új fertőzöttet találtak, 136-an haltak meg a járványban. 6367 fertőzöttet ápoltak kórházban szerda reggel, majdnem minden tizedik gépi lélegeztetésre szorul.

„Rendkívüli mértékben romlanak az adatok”

– fogalmazott Müller Cecília országos tiszti főorvos. Külföldről és egyre több hazai kórházból is megerősítik, hogy a harmadik hullámban nagyon sok negyvenes éveiben járó beteg kerül intenzív osztályra. Ráadásul a tünetek megjelenése után gyorsan romlik az állapotuk.

