Csehország, Szlovákia és Ausztria soron kívül kapnak vakcinákat az EU-tól

Az értesülést Andrej Babis cseh kormányfő megerősítette a Twitteren. Babis szerint az uniós tagállamok szerdán döntöttek erről a lépésről, a vakcinákat pedig a jövő hét folyamán szállítják ki az említett három országba.

Az IHNED.cz értesülései szerint a három állam támogatását az tette lehetővé, hogy a Pfizer cégnek sikerült növelnie és meggyorsítania a vakcinák előállítását.

„Az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően a jövő héten plusz százezer Pfizer vakcinát kapunk. Ez lehetővé teszi, hogy felgyorsítsuk az oltási folyamatot, amire nagy szükségünk van ”– írta a cseh miniszterelnök a Twitteren, aki egyben köszönetet mondott az uniós partnereknek a szolidaritásért.

My deepest thanks to the Commission, @vonderleyen and all Member States. It means a lot to us!

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2021