A mutációkkal szemben a kínai vakcina lehet a leghatékonyabb

Friss kutatások kimutatták, hogy már a koronavírus tüskefehérjéi is elkezdtek kismértékben mutálódni, de ezek a mutációk nem indokolják a vakcinák átalakítását. A jelenleg Magyarországon forgalomban lévő vakcinák, mind hatékonyak az új mutációkkal szemben is – mondta Rusvai Miklós infektológus. A mutációkkal szemben a leghatékonyabb vakcina mégis a kínai lehet, mivel az a koronavírus mind a huszonnégy fehérjéjét tartalmazza.

A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az elmúlt napon is 2764 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 435 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A szakemberek is napok óta azt hangsúlyozzák, az elkövetkező három hét olyan kihívás elé állíthatja, nemcsak az egészségügyet, hanem a társadalmat is, amelyet még a vírus megjelenése óta egyszer sem tapasztalhattunk meg.

Friss kutatások kimutatták, hogy már

a koronavírus tüskefehérjéi is elkezdtek kismértékben mutálódni, de ezek a mutációk egyelőre nem indokolják a vakcinák átalakítását.

A jelenleg Magyarországon forgalomban lévő vakcinák, mind hatékonyak az új mutációkkal szemben is – mondta Rusvai Miklós infektológus a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette, a jelenleg is zajló harmadik hullámra jellemző, hogy a legtöbb kórházba került ember negyven-ötven év körüli. Ez annak az eredménye, hogy az idősebbek, a veszélyeztetett kórúak nagy többsége már megkapta a vakcinát, így rájuk már nem veszélyes a vírus.

Elmondta, véleménye szerint egy új trend alakult ki a társadalomban, a folyamatos gyanakvás. Egyre gyanakvóbbak vagyunk mindennel szemben, a gyógyszerekkel, az élelmiszerek összetételével, az 5G technológiával. Ez pedig az internet térhódításra vezethető vissza, arra, hogy már nem egy forrásból jutunk az információkhoz, hanem válogathatunk az információhalmazok közül, és

a sok ellentétes információ, a folyamatosan keringő álhírek sokkal gyanakvóbbá tesznek az új, ismeretlen dolgokkal szemben.

Ezért is van az, hogy míg a koronavírus elleni vakcináktól egyes emberek tartanak, addig a legtöbb szülő gondolkodás nélkül beoltatja gyerekét a hagyományos, régóta ismert kötelező oltásokkal, mert annak a hatását, annak a mechanizmusát már ismerték, és hatékonyságát saját magukon is megtapasztalták – emelte ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes immunológusok szerint

a most is széles körben alkalmazott kínai vakcina lehet a leghatékonyabb a mutációkkal szemben, mivel ez a vakcina a vírus mind a két tucat fehérjéjét tartalmazza.

Kiemelte, a keleti vakcinákkal szemben az elején azért volt fenntartása egyes egészségügyi dolgozóknak, mert nem ismerték behatóan a vakcina kifejlesztésének, tesztelésének folyamatát, mivel a dokumentációkat csak a vakcinaszállítmány előtt egy-két nappal küldték el a gyártók, vagy éppen a vackinaszállítmánnyal egy időben. De miután

már elérhető a több ezer oldalas dokumentáció mindkét vakcináról, a kételyek eloszlottak. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy az oltásra behívott emberek nyitottak a keleti vakcinákra is, nem utasítják vissza azokat.

Rájöttek, hogy a vírussal szembeni leghatékonyabb védekezés, megoldás a vakcina, legyen az keleti vagy éppen nyugati.

Zárógondolatként pedig mindenkinek azt tanácsolta, hogy fogadják el azt a vakcinát, amelyet a háziorvosuk felajánl számukra, hiszen az orvosuk ismeri a kórelőzményüket, és annak megfelelően választja ki a leghatékonyabb oltóanyagot.

