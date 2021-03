Egyetlen dózis Pfizer- és AstraZeneca-oltás is nagyon hatékony a Covid–19 megelőzésében

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter friss adatokkal illusztrált hétfői sajtóértekezletén kijelentette, hogy az oltások hatékonysága most már egyértelműen látszik a meredeken csökkenő nagy-britanniai megbetegedési és halálozási adatokban.

Az angliai közegészségügyi szolgálat által hétfő este ismertetett vizsgálati eredmény szerint a 80 év feletti korosztályban az Oxford/AstraZeneca- és Pfizer/BioNTech-vakcina első dózisa a beadás utáni harmadik-negyedik héten egyaránt 80 százalék feletti hatékonysággal előzi meg az olyan súlyosságú megbetegedést, amely miatt a pácienst kórházba kell szállítani.

A PHE vizsgálata kimutatta azt is, hogy Pfizer/BioNTech-vakcina – amelynek alkalmazását Nagy-Britanniában egy hónappal korábban kezdték el, mint az Oxford/AstraZeneca-oltásét –

Matt Hancock a PHE vizsgálati eredményeinek ismertetésével egy időben tartott hétfő esti Downing Street-i sajtótájékoztatóján elmondta: a további, még részletes közzétételre váró adatok azt mutatják, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag az első dózis beadása után 35 nappal kissé még hatékonyabb is a Covid–19 megbetegedés kialakulásának megakadályozásában, mint a Pfizer és a BioNTech oltóanyaga.

