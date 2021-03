Bizonyítottan hatékonyak az orosz vakcinák az új mutációkkal szemben

„Azt a jelentést kaptam, hogy a meglévő vakcináink hatékonyan működnek azok ellen a változatok ellen, amelyek Európát, de nemcsak Európát ma annyira megijesztik” – mondta.

„Ezeknek a vakcináknak a tesztelése a vírus ellen azt mutatja, hogy az oltóanyagaink hatékonyak ezen változatok ellen” – tette hozzá.

Szkvorcova elmondta, hogy az FMBA március közepére fejezi be a Mir–19 elnevezésű, „közvetlen hatású koronavírus elleni készítmény” tesztelésének első, az év elején megkezdett fázisát.

A volt egészségügyi miniszter szerint egy újonnan szabadalmaztatott molekuláról van szó,

Szkvorcova kifejezte reményét, hogy a Covid-19 ellen az FMBA által kifejlesztett vakcina tesztelése júliusban kezdődik meg. Szavai szerint az orosz tesztrendszerek a mutációtól függetlenül az összes új koronavírust kimutatják.

Elmondta azt is, hogy az általa irányított ügynökség a járvány ideje alatt az új koronavírus 3500-féle mutációját mutatta ki Oroszországban. Közölte, hogy hét változat kivételével, amelyeknek az elterjedése meghaladja az öt százalékot a lakosság körében, ezek gyakorlatilag mind mononukleotid és semleges jellegűek, aminek nincs jelentősége a betegség lefolyása szempontjából.

Russian President Vladimir Putin and Austrian Chancellor Sebastian Kurz agreed in a phone call Friday to talks over the delivery and joint production of Russia's Sputnik V coronavirus vaccine, the Kremlin said.https://t.co/Ts012bZInH

— Press TV (@PressTV) February 26, 2021