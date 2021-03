Bemutatja az oltási igazolásra vonatkozó elképzeléseit az EU-bizottság

Ursula von der Leyen tudatta, az oltási könyv szerepét betöltő új uniós immunitásigazolás a beoltottságot fogja igazolni, teszteredményeket tartalmaz azok esetében, akik még nem kaphattak oltást, illetve információt fog tartalmazni arról, ha valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen.

„Az immunitásigazolásnak meg kell könnyítenie az európaiak életét” – fogalmazott.

The Digital Green Pass should facilitate Europeans‘ lives.

The aim is to gradually enable them to move safely in the European Union or abroad - for work or tourism.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021