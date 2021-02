Változik az oltási stratégia a nagyobb védettség elérése érdekében

A hétvégén is folytatódott a koronavírus elleni oltás országszerte, szombaton több mint 110 ezer embert oltottak be, így már csaknem 680 ezer ember kapta meg legalább az első oltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az M1-nek arról beszélt: a további gyorsítás érdekében lesz olyan oltóanyag, aminél nem teszik félre a második adagot, hogy minél többen szerezhessenek védettséget, és lesz olyan is, aminél kitolják a második oltás időpontját. A kormány 6,4 milliárd forintot biztosít a hétvégén is oltó háziorvosoknak – közölte Kásler Miklós a közösségi oldalán vasárnap.