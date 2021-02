Hazánk lakosságának a dupláját oltották már be Nagy-Britanniában

Hancock a Twitteren közzétett videóüzenetében az egész ország számára nagyszerű vívmánynak nevezte az eredményt. Kijelentette: egyre nagyobb biztonsággal állítható, hogy a koronavírus elleni oltás védelmet nyújt az egyénnek és a közösségeknek, és mindenki számára kiutat kínál a koronavírus-járványból. A miniszter kérte, hogy mindenki, akit behívnak oltásra, éljen a lehetőséggel, és oltassa be magát.

Hancock szerint még hosszú az út a válság végéig, de az ország most már nagy léptekkel halad ezen az úton. A brit egészségügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása azt jelenti, hogy a legutóbbi két hétben ötmillión kapták meg a koronavírus elleni vakcinát Nagy-Britanniában.

I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.

A magnificent achievement for the country.

The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN

— Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021