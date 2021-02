Dél-Afrika lecsapott a Johnson & Johnson vakcinájára

Megosztás Tweet



A Dél-afrikai Köztársaság 11 millió adagot rendelt a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni, egykomponensű védőoltásából – jelentette be Cyril Ramaphosa, az ország elnöke vasárnap.

A vakcinából 2,8 millió adagot a második negyedévben fognak leszállítani, a fennmaradó mennyiséget pedig az év hátralévő részében.

Az államfő arról is beszámolt, hogy a kormány a járvány miatti korlátozások lazításáról határozott, illetve hármasról egyesre csökkentette a készültségi szintet.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) tájékoztatása szerint

az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 súlyos szövődményeinek kialakulását, és ezt három földrészen végzett klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá.

South Africa's second tranche of Johnson&Johnson #COVID19 vaccines have touched down at OR Tambo Int! It comes as the majority of initial doses received two weeks ago have been administered to healthcare workers via the #SisonkeProject. #VaccineRollOutSA pic.twitter.com/ksTx0hDr76

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) February 27, 2021



Az adatok alapján az amerikai gyógyszergyártó oltóanyaga erős védelmet biztosít a dél-afrikai vírusvariánssal szemben is. A közepesen súlyos megbetegedést a vakcina az esetek kétharmadában akadályozta meg sikeresen.

A Dél-afrikai Köztársaságban a járvány második hulláma tart. Hivatalosan ez Afrika legfertőzöttebb országa, csaknem 1,5 millió fertőzöttet és több mint 48 ezer halálesetet tartanak nyilván.