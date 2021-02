Francia segítséggel készül a legújabb Covid-vakcina

Az Egyesült Államokban biztató adatok kerültek napvilágra az amerikai Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájáról, amelyből a többivel ellentétben csak egy dózisra van szükség, valamint hűtőszekrényben tárolható.

A döntést meghozó Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata folyamatban van, a Reuters hírügynökség beszámolója szerint március közepére ígérték a választ. Az Európai Unió már 200 millió adagot rendelt a vakcinából, így ha az EMA elfogadja, a Johnson & Johnsoné lehet a negyedik oltás, amit az unió jóváhagy. Amennyiben ez megtörténik, várhatóan áprilistól indulhat a szállítás.

