Orvosként is megdöbbentő, milyen súlyos károkat okozhat a szervezetben a koronavírus

Több mint ötezer beteget ápolnak kórházban, közülük reggel 451-en voltak lélegeztetőgépen. Bár főként az interneten, de még mindig vannak olyan álhírterjesztők, akik szerint nincs is járvány. Az orvosok és az ápolók saját szemükkel látják a kórházakban, hogy milyen pusztításra képes a koronavírus. Az M1 stábja a Honvédkórház koronavírus-fertőzötteket ellátó intenzív osztályán járt – derült ki az M1 Híradójából.

December óta folyamatosan oltanak a Honvédkórházban. Az intézmény az elsők között volt, ahol elkezdhették az egészségügyi dolgozók oltását.

Naponta hét-nyolcszáz fő kapja itt meg a vakcinát, de volt már olyan is, hogy egy nap alatt ezerháromszáz embert oltottak be

– tájékoztatott Wikonkál Norbert főigazgató, és hozzátette: régóta készen állnak, hogy akár tízezer ember is megkaphassa egy nap alatt a vakcinát.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központja nemcsak az oltásban, hanem a koronavírus-fertőzöttek ellátásában is kiemelt szerepet tölt be. A járvány kezdete óta két telephelyen összesen csaknem ötven orvos és százhúsz nővér dolgozik a intenzív terápiás ellátást igénylő betegellátásban. A munkájukat gyógytornászok és máshonnan odavezényelt dolgozók is segítik.



Péter Ádám szakorvos az első hullám óta lát el szolgálatot a Honvédkórházban a koronavírus-fertőzöttek intenzív osztályán. A szakorvos az elmúlt fél évben a mindennapi munkája során közvetlen közelről találkozik a súlyos állapotba került koronavírusos betegekkel.

Hangsúlyozta,

„az oltás az egyetlen megoldás, mert aki nem kapja meg, az jó eséllyel elkapja a vírust, és aki elkapja, annál nincs orvos, nincs ember, aki megmondja, hogy milyen súlyosságú állapotba fog kerülni”.

Péter Ádám kiemelte: orvosként is megdöbbentő, hogy milyen súlyos károkat okozhat egy ember szervezetében a koronavírus. Ezért is fontos a megelőzés az oltás segítségével.

A címlapfotó illusztráció.