A háziorvosok ma kezdik beadni a Sinopharm-vakcinát, de oltanak másfajtákkal is

A nyugati és a keleti vakcináknak köszönhetően az átoltottsági arány tekintetében Magyarország az uniós átlag fölött van.

A következő egy héten, ha a terveknek megfelelőn tudnak haladni, akkor 368 ezer embert fog vakcinához jutni. Közülük 52 ezer idős ember beoltására lesz lehetőség Pfizer vakcinával az oltópontokon.

42 ezer krónikus beteg beoltására lesz lehetőség a következő egy hétben az AstraZeneca vakcinával.

A brit mutáns mellett már ott a cseh is

Környezetegészségügyi tevékenységüket is folytatták a szakemberek. Sikerül kifejleszteni azt a módszert, amivel már a brit mutánst is ki tudják mutatni a szennyvízből. A vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy a brit mutáns örökítőanyaga a szennyvízben több településen is igen magas.