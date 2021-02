Sikeres a legújabb antitest terápiás gyógyszer a koronavírus fertőzés ellen

Megosztás Tweet



Ma újabb adag érkezik a bamlanivimab nevű, koronavírus elleni gyógyszerből, ami a tapasztalatok szerint megakadályozza a súlyos szövődmények kialakulását. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója kedden az M1 Ma reggel című műsorában beszélt a terápiáról.

Vályi-Nagy István beszámolt arról, hogy a Dél-pesti Centrumkórházban az utóbbi napokban növekedett a betegek száma a Covid és az intenzív osztályokon is. Azonban a következő időszakban segítséget jelenthet, hogy kedden több mint kétezer adag bamlanivimab érkezik Magyarországra. A továbbiakban is folyamatos lesz ennek a gyógyszernek a beszerzése, mivel a járvány harmadik hulláma miatt egyre több betegnek lehet szüksége a kezelésre.

Január végén adták be a kórházban az első adagot a bamlanivimab-ból, ami egy passzív immunizációra szolgáló gyógyszer, a vérplazma terápiához hasonló elven működik.

Egy koronavírusos beteg vérplazmáját használták fel a bamlanivimab kifejlesztéséhez, tulajdonképpen egy ipari méretekben előállított monoklonális antitest.

Enyhe és középsúlyos betegek kezelésében alkalmazzák, olyan esetekben, akiket nagy kockázatúnak minősítenek, mert például el vannak hízva, cukorbetegek, vagy krónikus tüdőbetegségük van. Egy rövid, egy órás infúzió formájában kapják meg a betegek a bamlanivimab-ot. A tapasztalatok szerint nem jár szövődménnyel, és 75 százalékban megakadályozza a tünetek súlyosbodását.

Vályi-Nagy István az M1 műsorában azt mondta, hogy a szerrel eddig kezelt 15 beteg közül egy került kórházba, de az ő állapota sem romlott, csak stagnált, majd javult.

Az új szállítmánynak köszönhetően kiterjesztik a koronavírus elleni gyógyszer alkalmazását a négy orvosegyetemre és a megyei kórházakra is. A főigazgató elmondta, hogy az intézmények honlapján megtalálhatók lesznek a gyógyszerrel kapcsolatos információk, például az alkalmazási előírás, valamint a kezeléshez hozzájáruló nyilatkozat is. Ezekből tájékozódhatnak a betegek és a háziorvosok is – tette hozzá.



