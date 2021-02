Szerdán már oltanak a háziorvosok a kínai vakcinával

Megosztás Tweet



Hétfőtől megkezdődik a kínai Sinopharm vakcinák kiszállítása a háziorvosokhoz, és amint ez megtörténik, máris indulhat vele az oltás. Több szakember is azt mondja, hogy mivel a kínai vakcina a vírus minden fehérjéjét tartalmazza, akár teljesebb védettséget is adhat, mint a többi, sőt, a vírusmutációk ellen is hatékonyabb lehet – hangzott el az M1 Híradójában.

Kedden landolt Budapesten az a gép, ami a pekingi gyárból 550 ezer adag vakcinát hozott. Ez 275 ezer ember beoltására lesz elég. Az első Sinopharm szállítmány várhatóan jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy szinte meg lehessen duplázni a beoltott emberek számát.

Már a Gyógyszerészeti Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ is megvizsgálta és rendben találta a kínai vakcinát, amelyet a jövő héten itthon is elkezdenek felhasználni.

Hétfőn és kedden szállítják a kínai vakcinát mintegy ötezer háziorvoshoz, akik szerdától már oltanak vele

– jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette: a vakcinákat már a gyárban fecskendőkbe töltötték, így nem az oltóorvoknak kell azt előkészítenie, illetve két-nyolc Celsius-fok között tárolható, így ideális a háziorvosi felhasználásra.

A kínai vakcina egy elölt, de teljes koronavírust tartalmaz, ami már nem tud betegséget okozni, viszont megismerteti a vírust a szervezettel, és megtanítja hatékonyan védekezni ellene.



„Biztosan elkapja a koronavírust, aki nem kéri a vakcinát, a kérdés csak az, hogy mikor és milyen védettsége lesz utána” – erről Merkely Béla beszélt az M1-nek. A Semmelweis Egyetem rektora arra hívta fel a figyelmet, hogy

a betegségen átesettek védettségi szintje messze elmarad azokétól, akik megkapták a vakcinát.

A tapasztalatok szerint azok vérében, akiket beoltottak, mintegy százszor több antitestet mutattak ki, mint azokéban, akik meggyógyultak a betegségből.

A tervek szerint szerdától két hét alatt az összes elérhető vakcinával összesen több mint 465 ezer embert oltanak be itthon, vagyis várhatóan kétszer annyit, mint eddig összesen.

A hétvégén is oltottak az idősotthonokban

Jól halad az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is. Az oltócsapatok most is egész hétvégén dolgoztak.

Csütörtök óta oltották az idősotthonok lakóit és dolgozóit. Többségük már a második adag injekciót kapta meg, de voltak olyanok is, akik az elsőt. Ők korábban – például más betegség miatt – nem kaphatták meg az oltást.

Hajdú-Bihar megyében a mobil oltócsapatok csütörtöktől vasárnapig 125 bentlakásos intézmény lakóinak és dolgozóinak adták be a második vakcinát.

A januári első körben nem mindenki kaphatta meg az oltást egyéb betegségeik miatt, így nekik később adták be a vakcinát. Most azonban már ők is a másodikat kapják.



Több hónapja élnek elzárkózva a szociális otthon lakói a Somogy megyei Kéthelyen. Az intézmény több mint kétszáz értelmi fogyatékos, halmozottan sérült embert lát el. Nagyon várták már az oltást.

Az elmúlt négy napban Bács-Kiskun megyében is gőzerővel oltottak. Több mint 230 kórházi dolgozó összehangolt munkájának köszönhetően 116 intézményben kapták meg a vakcinát. A gyulai Napsugár Idősek Otthonában szinte mindenki kérte az vakcinát, még az is, aki korábban nem igényelte.

A címlapfotó illusztráció.