Tíz-húsz százalékos az elhalálozási arány Csehországban, fiatalok fertőződnek meg Szlovákiában

Mégis vásárol orosz oltóanyagot Szlovákia. Két napja még elutasította ezt a kisebbik kormánypárt. Igor Matovic miniszterelnök péntek este már azt közölte, hogy június végéig kétmillió adag Szputnyik V szállításáról állapodtak meg az orosz féllel. Szlovákiában az elmúlt napokban megint elszabadult a járvány, már külföldről kértek segítséget a betegek ellátásához. Közben Csehországban is napról napra romlik a helyzet, a kormány ezért elhalasztotta az üzletek hétfőre tervezett megnyitását és már az sem biztos, hogy az iskolákat március elsején akár részlegesen is megnyitják – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyre rosszabb a járványhelyzet Csehországban, ahol pénteken több mint hatezer ember szorult kórházi kezelésre. A legtöbb eset már a koronavírus brit mutánsához köthető.

„A túlélési esély rendkívül alacsony. Nálunk tíz betegből még kilencet sikerül megmenteni, más kórházakban viszont már csak nyolcat. Ezt lelkileg is rettentő nehéz elviselni” – mondta Martin Straka, a sokolovi kórház Covid-részlegének vezetője.

Néhány járásban a kórházak elérték kapacitásuk határát, sok helyen már elfogytak a szabad ágyak és szakemberhiánnyal is küzdenek.

A chebi kórház pedig egyenesen bejelentette, hogy az új betegeket már csak az intézmény folyosóján tudják elhelyezni.

Felmerült az is, hogy néhány tornatermet alakítanának át a kórházak szükségleteire.

A járványmutatók folyamatos romlása miatt továbbra is zárva maradnak az áruházak és várhatóan elmarad az iskolák márciusra tervezett újranyitása is. Hétfőtől azonban jelentősen megváltoznak a maszkviselési szabályok A szaktárca elrendelte az FFP2-es maszk, illetve ennek hiányában dupla orvosi maszk viselését a zsúfoltabb helyeken, egyebek mellett az üzletekben és a tömegközlekedésben – jelentette be pénteken Jan Blatny, a cseh egészségügyi miniszter.



Közben folytatódik az oltási program is. Eddig már több mint 500 ezer ember kapott védőoltást. Sajtóhírek szerint Milos Zeman cseh államfő már felvetette, hogy

a készlethiány miatt tárgyalásokat kellene kezdeni az orosz Szputnyik V vakcina beszerzése érdekében.

Aggasztó a járványhelyzet Szlovákiában is, a brit vírusmutáns már csaknem bedöntötte az egészségügyi ellátórendszert. A korábbi hullámmal ellentétben azonban egyre több a fiatal fertőzött.

„Már 20-30 év közöttiek is kórházba kerülne a fertőzés súlyos tünetei miatt” – erősítette meg a szlovák kormányszóvivő. A hatóságok szerint a brit vírusmutációt valószínűleg az ingázók hurcolták be. A szlovák kormány pedig az oltási program felgyorsításától várja a járványhelyzet javulását, az uniós beszerzések azonban itt is akadoznak.

Szlovákia kétmillió dózist rendelt Oroszországból, amelyet júniusig szállítanának le. Igor Matovics azzal érvelt, hogy Magyarország mellett további 29 ország is engedélyezte már az orosz oltóanyagot.

A címlapfotó illusztráció.