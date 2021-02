Európa oltási bajnokának nevezte Magyarországot a Die Welt

Megosztás Tweet



Egyre többen bírálják az Európai Unió vakcinabeszerzését, miközben a Die Welt német napilap Európa oltási bajnokának nevezte Magyarországot – hangzott el az M1 Unió 27 című műsorában.



Izraelben február 12-én már a lakosság 72 százaléka megkapta az oltást. Jelentősen lemaradva ugyan, de Nagy-Britannia is jól halad, 22,2 százalékos átoltottsággal.

Az Egyesült Államok 14,6 százaléknál járt, miközben az Európai Unióban a lakosság mindössze 4,7 százaléka kapta meg a védőoltást. Ráadásul az egyes országok is eltérő szinten voltak.

Az említett országok gyakorlatilag ugyanazoktól a gyártóktól vásárolnak,

mégis jobban haladnak az oltással, mint az unió.

Európában az elmúlt hetekben próbálták növelni a gyártási kapacitásokat, de egyelőre még nincs érdemi javulás az ellátásban.

„Míg ezeket megteszik, az nagyjából pár hét, utána várható csak, hogy a nyugati relációból is több vakcina érkezzen. Magyarország, ahogy szokták mondani, a kanyarban előzött. Nem várja meg, hogy Brüsszelből a nyugati relációból érkezzen kellő számú vakcina, mert akkor még október–novemberben is várhatnánk, hanem a keleti nyitás jegyében már érkeznek a keleti vakcinák.”

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a többi tagországgal szemben

több embert lehet beoltani, és ezzel hamarabb elérhető a várt tömeges immunitás, mint azokban a tagországokban, amelyek csak a brüsszeli ígéretekben bíztak

– magyarázta Kiszelly Zoltán politológus.

Magyarország is lekötött 19,5 millió uniós beszerzésű vakcinát. Emellett azonban három és fél millió ember beoltására elegendő oltóanyagot is megrendelt Oroszországból és Kínából.

A miniszterelnök azt mondta: az európai uniós beszerzés egyfelől jó volt, hiszen kedvező áron vásárolhatnak vakcinát a tagállamok, és csak azt kell kifizetni, amit fel is használnak. Orbán Viktor ugyanakkor hozzátette: a gond az a beszerzés lassúsága.

A baj az idő, tehát a probléma az, hogy nem önmagában a vakcinaszám a fontos, hanem hogy mikor van vakcina. Az Európai Bizottság, illetve az egész európai beszerzési rendszer itt mutat gyengeséget, hiszen a kanadaiak, a britek, az izraeliek, azok már jóval előrébb vannak az oltásban, ők hamarabb jutottak vakcinához, és aki időt nyer, életet nyer. Ezért kellett nekünk kínai és orosz vakcina is, mert abszolút számban a nyugati vakcina elégséges lenne majd júniusban, júliusban meg szeptemberben, de addig minden nap meghal száz ember, nem lehet viccelni meg várakozni. Ezért kell mindenhonnan vakcinát szerezni, hogy időt tudjunk nyerni.

Magyarországon már a három uniós oltóanyag mellett az orosz vakcina is használatban van. A Die Welt, német napilap Európa oltási bajnokának nevezte Magyarországot és Szerbiát, amiért a keleti vakcinák beszerzését is elindította. A lap azt is megjegyezte, hogy a két országban gyorsabban haladnak a lakosság oltásával, mint az Európai Unióban.

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője kifejtette, vannak, akik fölteszik a kérdést, hogy hogyan lehet az, hogy valamennyi nem uniós tag, európai ország előrébb jár az oltási százalékokat, az oltási lefedettséget illetően, mint az Európai Unió tagállamai.

„Vannak olyan hangok is, amelyek egészen odáig merészkednek, hogy Ursula von der Leyen személyes felelőssége a késlekedésben is fölvethető, és vannak, akik azt gondolják, hogy a politikai pozíciója, hogyha egyszer lecseng ez a közegészségügyi és gazdasági válság, akkor megrendülhet az Európai Bizottság elnökeként” – teszi hozzá.

Az Európai Bizottság elnöke is kénytelen volt elismerni, hogy kudarcnak tekinthető az európai uniós vakcinabeszerzés. Azt azonban cáfolta, hogy csúszott volna a szerződések megkötése.

Ursula von der Leyen számára egy kellemetlen, de igaz szembenézés volt az, hogy elismerte a briteknek, a Brexit előnyükre vált,

hiszen sokkal hamarabb és hatékonyabban tudtak megállapodni a különböző beszállítókkal a vakcinák beszerzéséről.

Nagy-Britannia nyertese így a Brexitnek, míg az Európai Unió továbbra sem tud megfelelő mennyiségű vakcinát időben beszerezni. Ezáltal többen feltételezik, hogy Ursula von der Leyennek ebben személyes felelőssége is lehet akár – mutatott rá Palóc André, a Századvég vezető elemzője.

A francia Le Figaro arról írt, hogy már az Európai Unió is egyre inkább az orosz és a kínai vakcina felé fordul. A német után pedig már a francia kormány is az orosz vakcina használatára készül, amiben Magyarország élenjáró volt az Európai Unióban.

