ÉLŐ: Az operatív törzs napi tájékoztatója

2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 394 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 035 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 301 363 fő, az aktív fertőzöttek száma 78 625 fő. 4021 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 332-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelő operatív törzs csütörtöki online tájékoztatóján.

Eddig 365 021 fő kapott oltást, közülük 141 023 fő már a második oltáson is túl van. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca vakcinával. Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok, valamint folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is.

Kiss Róbert rendőr alezredes a legfrissebb hatósági intézkedéseket ismertette:

182 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot;

138 személlyel szemben azért mert a közterületen nem viselték a maszkot;

szerdán egy Szabolcs Szatmár Bereg megyei vendéglátóhely hat hónapos bezárása mellett döntöttek, mert nem tartották be a védelmi intézkedéseket;

331 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt;

4219 hatósági házi karantént rendeltek el, és 8851 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Az operatív törzs tájékoztatója (2021.02.18.)

