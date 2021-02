Közel a duplájára nőtt az új koronavírussal fertőződöttek száma kedd óta

Megosztás Tweet



Meghalt 94, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1548 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

1548 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 391 170 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 299 989 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 250 fő. 4014 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 321-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Kedden megérkezett az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is, így már összesen öt vakcina áll rendelkezésre Magyarországon.

A járványt sikerült megfékezni a következetes védekezésnek köszönhetően, de az adatok stagnálnak, ez arra figyelmeztet, hogy óvatosnak kell lenni. Európa több országában már a harmadik hullám zajlik, a brit vírusmutáns gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A kormány ezért fenntartja és március 1-ig meghosszabbította védelmi intézkedéseket.

A kormány előterjesztésére az Országgyűlés kedden kezdte tárgyalni a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítását, amelynek célja a magyar emberek életének és egészségének megvédése, valamint a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek megőrzése.

