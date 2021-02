Már Magyarországon is egyre gyorsabban terjed a brit mutáns vírus

Megosztás Tweet



Eddig 193 személynél mutatták ki a brit vírusvariánst Magyarországon, és közülük csupán 9 járt külföldön találkozott, külföldi rokonnal vagy olyan személlyel, aki külföldön járt az elmúlt pár hétben – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján.

A járvány nem enged a szorításából, ezt a napi számok is bizonyítják. Az elmúlt napon 1548 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 391 170 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 299 989 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 250 fő. 4014 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 321-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb napi adatokat Müller Cecília.

Hozzátette, egyelőre még nincs itt az ideje a lazításoknak. Eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltáson is túl van.

Amennyi vakcina beérkezik az országba azt minél hamarabb el is oltják, azért, hogy az oltások mielőbb eljussanak a lakossághoz, és átléphessünk a nyitás fázisába. De mivel nem elég gyors a vakcinabeszerzés, arra van szükség, hogy türelmesek legyünk, és saját és szeretteink, embertársaink biztonsága érdekében betartsuk a védelmi intézkedéseket – hangsúlyozta.

Emelkedhet az új fertőzöttek száma

További emelkedésre lehet számítani az új fertőzöttek számában. A hatodik héten több nagyvárosban is továbbra is emelkedik a vírus örökítőanyagának koncentrációját a szennyvízben. Az érintett települések közé tartozik többek között: Szeged Székesfehérvár, Szekszárd, Zalaegerszeg, Tököl, Szigetszentmiklós, Százhalombatta.

A tiszti főorvos ismertette: eddig 193 személynél mutatták ki a brit vírusvariánst Magyarországon. A mutánsokkal azért is foglalkoznak, hogy minél több információt szerezzenek róla.

A brazíliai és dél-afrikai vírustörzset egyelőre még nem mutatták ki Magyarországon. Ez azért is fontos, mivel a jelenleg is használt vakcinák hatékonyak a brit mutációval szemben.

A 193 személy közül, akiknél kimutatták a brit vírustörzset, csupán kilenc járt külföldön találkozott, külföldi rokonnal vagy olyan személlyel, aki külföldön járt az elmúlt pár hétben.

A tervezésben is segít az időben leadott regisztráció

Müller Cecília elmondta, fontos, hogy az oltási tervnek megfelelően haladjanak az oltási programmal. Kedden megérkezett az első Sinopharm vakcinaszállítmány, és az oltóanyagokkal együtt az oltás dokumentációja, amit közzé is fognak tenni, hogy mindenki, aki be szeretné oltatni magát, tájékozódhasson a vakcinával kapcsolatban.

A tiszti főorvos arra kért mindenkit, aki még nem regisztrált, de szeretné beoltatni magát, hogy minél hamarabb tegye meg, hogy az illetékesek a további lépéseket is meg tudják tervezni.

A héten zajlik a hatvan év fölötti idősek és a hatvan év alatti krónikus betegek beoltása, illetve az oltócsoportok visszatérnek több olyan szociális intézménybe is, ahol az első körben valami oknál fogna nem tudták beoltani a regisztráltakat. Mindeközben folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös beoltása is. – számolt be róla.

Kiss Róbert rendőr alezredes a legfrissebb rendőrségi intézkedésekről adott tájékoztatást:

142 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot;

116 személlyel szemben azért intézkedtek, mivel a közterületen nem viselte a maszkot;

325 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt;

3051 hatósági házi karantént rendeltek el, és 8372 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Az operatív törzs tájékoztatója (2021.02.17.)ÉLŐ: A legfrissebb járványügyi adatokról tájékoztat az operatív törzs. Közzétette: hirado.hu – 2021. február 17., szerda

A címlapfotó illusztráció.