Ezer közelében az új fertőzöttek száma hazánkban

Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása – hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

Immár 388 799-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 13 752-re emelkedett, a gyógyultak száma 298 008 – írták a kormányzati portálon.

Az aktív fertőzöttek száma 77 039-re csökkent. Kórházban 3883 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 20 718-an vannak, a mintavételek száma 3 388 457-re nőtt.

Eddig 336 297 fő kapott oltást, közülük 129 339 fő már a második oltását is megkapta.

Az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával). Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása – hívta fel a figyelmet a portál.

Covid-fertőzöttek aránya Magyarországon megyénként, 2021. február 15-én (Forrás: koronavirus.gov.hu)

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötött le hazánk több tízmilliárd forint értékben a különböző gyártóknál (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac),

ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra.

Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő négy hónapban.

Oroszországból egymillió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát rendelt a kormány, ami három hónap alatt érkezik meg.

Az első, 20 ezer oltására elég szállítmány múlt hét kedden meg is érkezett. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult.

Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Azokba az intézményekbe, ahol a pandémiás helyzet eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek.

Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontok és a háziorvosoknál. Az oltás múlt héten is folytatódott: 2964 háziorvos 2 ampulla (12 fő oltásához elég) Pfizer-vakcinát kapott, 4 kijelölt budapesti kórházi oltóponton pedig a Szputnyik-vakcinával kezdték oltani a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező időseket, akiket a fővárosi háziorvosok szerveznek meg az oltásra.

Negyedik körben a múlt héten héten megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. 2040 háziorvos kapott egy-egy ampulla AstraZeneca-vakcinát, amelyből 10 embert tudtak beoltani.

A mostani oltási szakaszban a háziorvosok értesítik az oltandókat az oltás pontos helyéről és időpontjáról.

A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postai úton regisztrált – írta a koronavírus-portál.

A címlapfotó illusztráció.