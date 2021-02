Enyhe tünetek után is hónapokig szenvedhetnek a gyógyult Covid-betegek

Gyógyulás után is súlyos következményei lehetnek a koronavírusnak, ugyanis az idegrendszert is megtámadhatja, ami idővel agyhártyagyulladást, vagy stroke-ot is okozhat. Hosszútávú tünet lehet a visszatérő fejfájás, a szédülés és az álmatlanság is. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha nem szűnnek ezek a tünetek, mindenképpen javasolt egy kivizsgálás – derült ki az M1 Híradójában.