Így folytatódott az oltási kampány

Megosztás Tweet



Szombaton is országszerte folytatódott az oltási kampány. Már négyféle vakcinával oltanak, négy fővárosi kórházban ugyanis megkezdték a Szputnyik V alkalmazását is. Vasárnapig háromezren kapják meg az orosz vakcinát, a háziorvosok jelölték ki ezeket az embereket. Egyelőre pozitívak a tapasztalatok, senkinél sem jelentkezett mellékhatás. Magyarország összesen kétmillió adagot kötött le a Szputnyikból – hangzott el az M1 Híradójában.



Az orosz vakcina előkészítése gyors és egyszerű. Egy ampullában egy adag van, felszívják és már kész is. A felkar izomzatába adják be, mint a többi oltást. Utána 15 perces megfigyelés következik.

A Szent János Kórházban egyszerre öt helyszínen, naponta több száz embert oltanak be a Szputnyik V-vel. Az első tapasztalatok jók, senkinél nem alakult ki negatív oltási reakció.

Az orosz vakcinával a főváros négy kórházában indult el az oltás. Első körben mintegy háromezer idősnek adják be, akiket a háziorvosok választottak ki. Az orosz védőoltásból is két dózis kell, 21 nap különbséggel. Azok kaphatják meg, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük.

„A gyártók az alkalmazási leiratokban megjelölnek bizonyos betegségeket és korcsoportokat, amelyek esetében az adott vakcinával nem lehet oltani, de ez csak elővigyázatosság ”

– erre hívta fel a figyelmet a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Szlávik János hangsúlyozta: az engedélyezett oltóanyagok biztonságosak, védenek betegségtől, a súlyos, akár halálos szövődmények kialakulásától.

A Szputynyik V a világon elsőként kifejlesztett koronavírus elleni vakcina. A második dózis után több mint 95 százalékos védelmet nyújt. Magyarország az elsők között szerződött le Oroszországgal és kétmillió adagot kötött le a védőoltásból.

Közben egyre többen kapják meg a második adagot is a Moderna védőoltásból: a szociális intézményekben és az idősotthonokban folytatódott a második körös oltás. Ez azt jelenti,

hogy az ott lakók és dolgozók pár napon belül teljesen védettek lesznek.

Az oltási csapat ébresztette reggel a kiskőrösi idősotthonnak a lakóit. Alig egy hónapja az elsők között oltották be az ott élőket és dolgozókat az amerikai Moderna vakcinájával. Most csaknem 160-an megkapták a második adagot is.

Megállás nélkül zajlik az oltás a martonvásári Harmónia Gondoskodás Idősek Otthonában is. Ott csaknem 190 gondozott és gondozó kapta meg a második adag oltóanyagot.

Szombaton országszerte fél tucat helyszínen kezdődött el a szociális intézményekben dolgozók és lakók második körös oltása a Modernával. A protokoll a második körös oltásoknál sem változott:

az orvosi vizsgálat a vakcina beadása előtt kötelező, ahogy a fél órás megfigyelés is az oltás után.

A hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek otthonában a legtöbben most is a szobájukban kapták meg a második adagot. Ott több mint 110 lakót és dolgozót oltottak be.

A szombat kora reggeli órákban, buszokkal érkezett meg az oltócsapat a fővárosi Olajág Idősek otthonába is. Majd egy gyors eligazítás után szobáról szobára járva oltották be az otthonban élőket és a dolgozókat is.

„A koronavírus-fertőzés különösen veszélyes az idősekre és a zárt közösségekben élőkre,

ezért is fontos, hogy a lehető legtöbben megkapják a védőoltást ”– erről Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese beszélt az M1-nek.

A beoltottak a kormányhivatal munkatársaitól igazolást is kapnak. Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás mindenkinek ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött.

A címlapfotó illusztráció.