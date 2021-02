Ha lesz kínai vakcina, húsvétra minden eddig regisztrált kaphat oltást

Ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az oltás, húsvétig minden eddig regisztráltat be lehet oltani a koronavírus ellen – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: már mintegy hétszázezren védettek Magyarországon, a fertőzöttek száma azonban újra emelkedik, így a szabályokat továbbra is tartani kell. A kormányfő arról is beszélt: a legfontosabb, hogy minél előbb vissza tudjon térni az élet a normális keretek közé. Hozzátette, erről is lesz szó a jövő héten induló online konzultációban – hangzott el az M1 Híradójában.