Ezekben az országokban használják eredményesen a Szputnyik V-t

Már az orosz Szputnyik V vakcinával is oltanak hazánkban. Első körben azok az idősek kaphatják meg, akiknek nincsenek krónikus betegségeik. A Szputnyik V-t már több országban használják eredményesen, Magyarország kétmillió adagot kötött le belőle. Ez már a negyedik Magyarországon alkalmazott koronavírus elleni vakcina a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca mellett – hangzott el az M1 Híradójában.



Vasárnapig a Szent János Kórház oltópontjain hatszáz embert oltanak be az orosz vakcinával. Az oltóanyagot nem kell hígítani, így egy injekcióval mintegy 0,5 milliliter vakcinát fecskendeznek a szervezetbe.

Gyorsan haladtak a Honvédkórházban is. Tizenegy oltóponton csaknem ezer embert oltanak be két nap alatt. Mindenkit időpontra hívtak, mert a -20 fokról felolvasztott vakcinát csak rövid ideig lehet tárolni.

A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő tesztek alapján

az oltás után 28 nappal több mint 91 százalékos, míg 42 nappal már 95 százalékos védelmet nyújt az orosz vakcina.

Sokan azért jelentkeztek a védőoltásra, mert szeretnének a lehető leghamarabb visszatérni a megszokott életükhöz. Az injekció után legalább 15 perces megfigyelés következik. Erre az esetleges oltási reakciók miatt van szükség.

A Szputnyik V is egy vektorvakcina, ami azt jelenti, hogy egy ártalmatlan adenovírus segítségével viszi be a koronavírus tüskefehérjéjének DNS-ét a szervezetbe, és így veszi rá az ellenanyag-termelésre.

Ezt az oltást is kétszer kell beadni, 21 nap különbséggel. Rendkívül hasonlít az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca oltásához. De amíg az angol változat csimpánz adenovírust használ, az orosz változat humán adenovírust. Az emberi szervezet ritkán találkozik ezzel a vírussal, tehát nem kell azzal számolnunk, hogy a védőoltás beadásánál valamilyen probléma lenne

– mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa.

Elsőként Budapesten, négy kórházban 2800 adag orosz vakcinával kezdik el az oltásokat – mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília rámutatott: a Szputnyik V-vakcinát már több országban sikerrel alkalmazzák.

A vakcinával együtt az alkalmazási leiratot is megkapták az oltóorvosok – tette hozzá.

Világszerte több százmillió dózist rendeltek az orosz Szputnyik V vakcinából: mintegy húsz országban már engedélyezték a használatát, és várhatóan egyre többen követik őket: Kazahsztánban például épp pénteken kapott zöld lámpát az oltószer. Bosznia-Hercegivinában is pénteken kezdték meg a Szputnyik V tömeges használatát: ott ez az első koronavírus elleni védőoltás, amely forgalomba került.

Oltóközponttá alakítottak egy színházat az orosz fővárosban. Mozikban és bevásárlóközpontokban is várják az oltásra jelentkezőket szerte Moszkvában: minden 18 éven felüli moszkvai lakos, akár külföldiek is jelentkezhetnek a védőoltásért. Ezen a héten oltották be a kétmillió-kétszázezredik embert Oroszországban, többségüket a Szputnyik V vakcinával.

A statisztikák szerint csak néhány embernél jelentkezett enyhe oltási reakció.

Ezt igazolja a világ egyik legrégebbi és legrangosabb orvosi szaklapja, a londoni Lancet folyóiratban megjelent friss tanulmány is, miszerint az orosz fejlesztésű oltószer biztonságos és hatékony.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi kormányülésen kijelentette: a tanulmány tovább fogja növelni az emberek vakcinába vetett bizalmát.

„Pártatlanságról és magas szakmaiságról tett tanúbizonyságot a Lancet. A tanulmány tovább növeli az emberek bizalmát a 90 százalékosnál is hatékonyabb és biztonságos oltószerrel szemben”

– mondta Vlagyimir Putyin.

Pénteken adták be az első koronavírus elleni védőoltást Bosznia-Hercegovinában. A boszniai Szerb Köztársaság százezer adagot vásárolt az orosz gyártótól.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mintegy húsz országban engedélyezték már a Szputnyik V használatát, köztük Montenegróban, Boszniában, Mexikóban és az Egyesült Arab Emírségekben – ez a szám a jövő hét végéig 25-re emelkedhet. Bejelentkezett például az orosz oltóanyagra San Marino – a kis városállam azt panaszolja, hogy Olaszországtól egyáltalán nem kapnak vakcinát 33 ezer lakosuk beoltására. Ennél sokkal többet, százmillió adagot rendelt India, igaz az országban gyártanák le az orosz oltóanyagot.

Ugyanis csaknem harminc ország, köztük Ausztria és Magyarország is jelezte, kész lenne a Szputnyik V vakcina gyártására.

Szerbia innovációügyi minisztere csütörtökön arról beszélt: ők még az év vége előtt elkezdhetik az orosz oltóanyag gyártását.

A Szputnyik V vakcina fejlesztését finanszírozó alap részéről a hét elején közölték: benyújtották a védőoltás engedélyezéséhez szükséges kérelmet az Európai Gyógyszerügynökséghez, így reményeik szerint már márciusban az egész Európai Unióban lehet alkalmazni a védőoltást.

A címlapfotó illusztráció.