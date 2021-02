Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek: folytatódik az oltási kampány

Megosztás Tweet



Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek Magyarországra. Több mint 33 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett az országba az AstraZenecától és a Modernától. Jövő héten már a kínai vakcinából is érkezik egy nagyobb szállítmány: első körben félmillió adagnyi Sinopharm oltóanyag. Közben egyre többen regisztrálnak a koronavírus elleni oltásra: már kétmilliónál többen jelezték, hogy beoltatnák magukat – hangzott el az M1 Híradójában.



Nagy erőkkel folyik az oltási kampány az unión kívüli Szerbia jellemzően magyarok által lakott régiójában. A Vajdaságban nem csak a Pfizer vakcináját, hanem orosz és kínai oltóanyagokat is alkalmaznak. Törökbecsére például idáig 2100 Sinopharm vakcina érkezett.

Magyarországra a jövő héten érkezik meg az első szállítmány a kínai oltóanyagból

– jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A beérkező kínai vakcinára még hatósági vizsgálatok várnak.

Csütörtökön közben megérkezett a brit–svéd AstraZeneca újabb szállítmánya is Magyarországra.

Az amerikai Moderna vakcinából is újabb szállítmány gördült be a Hungaropharma telephelyére, csütörtök délben 21 600 adag érkezett.

„Budapesten négy helyszínen csütörtökön elkezdték az orosz vakcinával is az oltást”

– tudatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: azok a 75 év alattiak kapják ezt a vakcinát, akiknek nincs krónikus betegségük.

A kormány összesítése szerint az egészségügyi dolgozók csaknem a 80 százalékát már beoltották, és jól halad az idősotthonokban élők, valamint a legidősebbek és a krónikus betegek oltása is.

A miniszter azt mondta:

fennáll a betegszám növekedésének lehetősége, miután Magyarországon is megjelent a brit vírusmutáns,

amely lényegesen gyorsabban terjed. Gulyás Gergely hozzátette: eddig több mint kétmillióan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, ahol a jelentkezés továbbra is nyitott mindenki számára.

Országszerte folyamatosan szállítják ki az oltóanyagokat a háziorvosi rendelőkbe

Csütörtöktől már a brit AstraZeneca vakcinájával is elkezdődik az oltás. Ezt a hatvan év alatti, regisztrált, krónikus betegek kaphatják meg. Mostantól pedig már körzeti orvosok is beadhatják a Pfizer–BioNTech vakcináját, amivel a legidősebbeket oltják majd be.

Folyamatosan dolgoznak a megyei kormányhivatalok munkatársai. A beérkező oltóanyagok kiszállítását és szétosztását biztosítják.

Van olyan háziorvos, aki személyesen vette át a vakcinákat, és sokan már értesítették az arra jogosult pácienseiket is.

Bács-Kiskun megyében most 204 praxis kap Pfizer vakcinát. Baranya megyében az idősek mellett a 18 és 59 év közötti, krónikus betegek oltása is elkezdődik. Első körben 80 háziorvos adja be először az AstraZeneca védőoltását az arra jogosultaknak.

Tolna megyében eddig csaknem hatezer főt oltottak már be. Szekszárdra is most először érkezett AstraZeneca vakcina. Az ampullából tízen kaphatják meg az oltást a napokban. A háziorvosok munkáját a járásban több helyen is segítik. Komárom-Esztergom megyében 145 háziorvos kapott oltóanyagot, van, aki Pfizert, van, aki Astra Zenecát.

Eddig több mint negyvenezer 82 év feletti kapta meg a védőoltást a rendelőkben és kórházakban.

Az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy megtorpant a járvány második hullámának lefelé tartó szakasza, ezért is fontos a védőoltások beadása.

Müller Cecília bízik abban, hogy a folyamatosan érkező oltóanyag-szállítmányok révén növelni tudják a háziorvosok által beadható mennyiségeket is.

