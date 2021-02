Csökken az aktív fertőzöttek, nő a gyógyultak száma hazánkban

Megosztás Tweet



Több mint ezer (1 279) magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést és elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 285 022 fő, számolt be szerdán a koronavirus.gov.hu honlap.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

1 279 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 380 013 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 347 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 285 022 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 644 főre csökkent. 3747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Eddig 292 627 fő kapott oltást, közülük 113 570 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Múlt héten megkezdődött és csütörtöktől folytatódik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása, az ehhez szükséges Pfizer-vakcinákat most kapják meg a háziorvosok, emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltanak majd Szputnyik-vakcinával. A háziorvosok mától megkezdik a 60 év alatti krónikus betegek oltását is, az ehhez szükséges AstraZeneca-vakcina kiszállítása már megtörtént.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak az Pfizer és a Moderna vakcinák álltak rendelkezésre. Mától viszont már AstraZeneca-vakcinával is oltanak a háziorvosok.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő négy hónapban. Oroszországból egymillió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát várunk három hónap alatt. Az első, húszezer oltására elég szállítmány múlt hét kedden meg is érkezett. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

A címlapfotó illusztráció.