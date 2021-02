ÉLŐ: Az operatív törzs napi tájékoztatója

A kormány döntése értelmében, 9. osztálytól online oktatás zajlik. az óvodákban és az 1-8 osztályokban jelenléti oktatás zajlik. Ezekben az intézményekben belépéskor továbbra is kötelező a testhőmérséklet mérés, illetve a higiénés szabályok betartása – közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online tájékoztatóján.

Hozzátette, a középiskolai jelentkezéshez szükséges írásbeli vizsga rendben zajlott.

Nincs tudomásuk arról, hogy a hagyományosan megtartott írásbeli vizsgák miatt emelkedett volna a fertőzöttek száma,

nem alakult ki fertőzési gócpont.

Kiemelte, a felvételizők komolyan vették a vizsgákat, a tavalyi átlagnál egy kicsivel magasabb eredményt értek el. A sikeres vizsgák azt is bizonyítják, hogy az online oktatás is hatékonyan zajlik.

Az érettségi vizsgákra rátérve elmondta, idén is a hagyományos módón lesznek megtartva, a kellő védelmi intézkedések betartásával. A hagyományos érettségi mellett azért is döntöttek, mivel a tavalyi évben bebizonyosodott, hogy az írásbeli és a szóbeli részt is meg lehet szervezni úgy, hogy közbe senki ne fertőződjön meg.

Maruzsa Zoltán hozzátette, az érettségivel kapcsolatos tájékoztatók mát az Oktatási Hivatal oldalán érhetők.

A köznevelésért felelős államtitkár a pedagógusokat arra kérte, mielőbb regisztráljanak az oltásra, hogy amikor rájuk kerül a sor, minél hamarabb megkaphassák a vakcinát, ezáltal is segítve, hogy minden osztály visszatérhessen a hagyományos oktatási rendhez.

Tünetmentes fertőzöttek miatt nőhetett a vírus koncentrációja a szennyvízben

1 079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 378 734 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 249 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 283 282 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 203 főre csökkent. 3792 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 304-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 291 396 fő kapott oltást, közülük 110 395 fő már a második oltását is megkapta – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Több településen is emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, mivel azonban a fertőzöttek száma nem emelkedett, így

arra lehet következtetni, hogy több állampolgár szervezetében jelen van a vírus, csak nem tud róla, mivel nem jelentkeznek nála tünetek.

Jelenleg a hatvan év feletti idősek és a hatvan év alatti krónikus betegek oltása zajlik.

A kedden érkező Pfizer vakcinaszállítmánynak köszönhetően most először már a háziorvosi rendelőkben is eljutatnak ebből az oltóanyagból – mondta a tiszti főorvos, aki 560 fővárosi háziorvost arra kért, hogy öt-öt idős személy oltását szervezzék meg, az oltópontokon. Ezek a személyek a Szputnyik V vakcinát fogják megkapni.

Müller Cecília elmondta, a 18 és hatvan év közötti krónikus betegeket az AstraZeneca vakcinájával fogják oltani. Csütörtökön egy újabb AstraZeneca, míg a hét végén egy Modena vakcinaszállítmányt várnak.

Kiss Róbert rendőr alezredes a rendőrség legfrissebb intézkedéseit ismertette:

131 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot,

113 személlyel szemben azért, mert közterületen nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot;

324 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt;

3190 hatósági házi karantént rendeltek el, és 7786 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

A tegnap a rendőröket csendháborítás miatt riasztották egy Airbnb lakásban tartott házibuli miatt. A lakásban külföldi állampolgárok tartózkodtak, akik direkt a házibuli megtartása miatt bérelték ki az ingatlant. A külföldi állampolgárok ellen eljárást indítottak.

