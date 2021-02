Szlovákiában és Szerbiában is beindulhat a Szputnyik V vakcina gyártása – VIDEÓ

Oltóanyagot gyártana Szlovákia

A kormányfő szerint többféle vakcinát is gyártanának. A szlovák kormányfő úgy véli, hogy az orosz Szputnyik V vakcina előállítója igyekszik azokban az országokban is gyártani az oltóanyagot, ahol azt alkalmazzák. Igor Matovics ezért elképzelhetőnek tartja, hogy az orosz vakcinát Szlovákiában is gyártják majd, és onnan szállíthatnák más európai országokba – hangzott el az M1 Ma délután című műsorában.

Szerbia is gyárthat vakcinát

Még idén megkezdenék a Szputnyik V vakcina előállítását. Belgrád mindent megtesz annak érdekében, hogy még az idén megkezdhesse az orosz Szputnyik V vakcina szerbiai gyártását.

Emellett Szerbia az élen jár a lakosság oltásában is.



A címlapfotó illusztráció.