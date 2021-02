Folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma hazánkban

Megosztás Tweet



Meghalt 65, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1160 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma az aktív fertőzöttek száma 83 642-ről 82 661 főre csökkent.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

1 160 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 377 655 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 155 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 281 839 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 661 főre csökkent. 3717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 289 042 fő kapott oltást, közülük 107 592 fő már a második oltását is megkapta – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Az elmúlt napokban a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása is megkezdődött a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. A szombaton érkezett AstraZeneca-vakcina első szállítmányából hamarosan megkezdődhet a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása. Az e heti oltási tervet az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján ismertetjük.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak az Pfizer és a Moderna vakcinák álltak rendelkezésre. Szombat reggel azonban az AstraZeneca első szállítmánya is megérkezett Magyarországra, amely 40 800 adag vakcinát tartalmaz, ez 20 400 ember oltására elég.

Egyre több uniós országba érkezik meg az AstraZeneca első vakcinaszállítmánya. Franciaországban már be is adták az első adagot az oltóanyagból. Magyarország 20 ezer embernek elegendő vakcinát kapott szombaton, ezt a 60 év alatt krónikus betegek kapják majd meg.

(Fotó: koronavirus.gov.hu honlapja)

Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő négy hónapban. Oroszországból egymillió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát várunk három hónap alatt. Az első, húszezer oltására elég szállítmány kedden meg is érkezett. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

Szombaton pedig az emberi erőforrások minisztere arra biztat mindenkit, hogy éljen a koronavírus elleni oltás lehetőségével, ezzel is védve szerettei, barátai, ismerősei és környezete egészségét.

A címlapfotó illusztráció.