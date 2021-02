Készen áll a vakcinaútlevél bevezetésére a Budapest Airport

Megosztás Tweet



A nagyobb nemzetközi légitársaságok már márciustól alkalmazni fogják a koronavírus elleni oltottság igazolására szolgáló digitális egészségügyi rendszert. Az intézkedés felgyorsíthatja a határok nyitását, illetve a légiközlekedés helyreállítását is. A Budapest Airport Zrt. már felkészült az utasforgalom újraindulására.

A koronavírus-járvány komolyan rányomta a bélyegét 2020-ban a légiközlekedésre is, Európában 1,7 milliárd utas tűnt el a repterekről a pandémia miatt.

Ez a sokkoló adat csak Európában hatmillió járattal kevesebbet jelentett a tavalyi évben, amely során a Budapest Airport Zrt. 2019-es forgalmának negyede valósult meg,

kevesebb mint négymillió utassal zártuk 2020-at. Az első félévünk erősebb volt, akkor összesen 61 százalékos volt a visszaesés, míg a második félévben 85-90 százalékos – közölte Valentinyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója az M1 Ma Reggel című adásában.

Valentinyi Katalin elmondta, hogy a nyári menetrendtől számítanak jelentős utasforgalom-növekedésre, azonban ez erősen függ attól, hogy mennyire lesz elérhető a vakcina és mekkora lesz az átoltottság mértéke. A napokban jött ki a repülőterek nemzetközi szervezetének az előrejelzése, amely nem túl optimista becslése szerint 2024-re akkor épülhet vissza a 2019-es, járvány előtti forgalom, ha ebben az évben nagy fokú átoltottság valósul meg. A forgalmat ezt követően az utazási kedv és a légiutazás iránti bizalom megélénkülése is nagyban befolyásolja majd.

Készen állnak a vakcinaútlevél bevezetésére

Ha valóban döntés születik nemzetközileg és Magyarországon is a vakcinaútlevélről, akkor ez alapvetően légitársasági és hatósági koordinációt, összehangolást igényel majd. A repülőterek ebben azt tudják tenni, hogy egyrész felkészülnek, követik azokat a tendenciákat, amelyek most is kezdenek globálisan kirajzolódni, valamint támogatják a légitársaságokat, a hatóságokat és a földi kiszolgálókat, akik a koordinációt végzik. A Budapest Airport a megfelelő helyszínekkel és digitális fejlesztésekkel készen áll a vakcinaútlevél bevezetésére – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

A Budapest Airporton a megelőzés is komoly hangsúlyt kap. Február elejétől már a PCR-teszt és az antigén gyorsteszt mellett

az antitest gyorsteszt is igényelhető, amelyet az ujjbegyből származó vérmintából készítenek el, és az eredménye pár órán belül kimutatható.

A földi oldalon valósult meg ez a tesztközpont, így nemcsak az utasok, hanem bárki számára elérhető a tesztelés lehetősége. Nagyon egyszerű a folyamat. Az online regisztráció alkalmával előre kifizethető a teszt ára, és amikor az igénylő megérkezik a repülőtérre, az e-mailben visszakapott QR-kód beolvasása után pár perc alatt sorra kerül. Ez egy nagyon fontos létesítmény abból a szempontból, hogy ha valaki indulás előtt vagy érkezés után azonnal szeretne tesztet csinálni, akkor számára ez a helyszínen biztosított – hangsúlyozta.

Soha nem látott emelkedés a légiáru-forgalomban

Valentinyi Katalin kiemelte, hogy az utasforgalom-csökkenéssel szemben pozitívum, hogy a budapesti repülőtéren minden idők legerősebb negyedévét zárták 2020 végén a légiáru-forgalom tekintetében.

Az emelkedő tendencia januárban is folytatódott, légiáru és légijáratok esetében is 16 százalékos növekedés volt.

„Azon dolgozunk, hogy a régió „cargokapuja” legyünk, innen történjen az áruk elosztása a régióban. Jól haladunk, továbbra is azt látjuk, hogy jó döntés volt a Cargo City megépítése, mivel nagyon erős támasza tud lenni a gazdaságnak, és a tavalyi évben a járvány elleni védekezés egyik bástyája volt, hiszen rengeteg egészségügyi szállítmány, valamint a vakcinák közül is az egyik típus ide érkezik a repülőtérre. Ennek kapcsán megkezdtük a felkészülést arra, hogy a cargobázisunk második ütemét előkészítsük, hiszen szeretnénk a Cargo Cityt fejleszteni és tovább bővíteni” – fejtette ki.



A címlapfotó illusztráció.