Az újgenerációs vakcinák is hamarosan csatasorba állnak

Újabb koronavírus elleni vakcinával olthatnak Magyarországon, megérkezett ugyanis az első szállítmány az AstraZeneca oltóanyagból, amelyet a tervek szerint a 60 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők fognak majd megkapni. Mindeközben a brit gyógyszergyártók bejelentették, hogy várhatóan még az idén elkészül a koronavírus elleni oltóanyag új generációja, amely az újonnan felbukkanó variánsok ellen használható.

Megérkezett Budapestre az oxfordi AstraZeneca első vakcinaszállítmánya, amely a tervek szerint 20 ezer ember beoltására lesz elegendő. Az oltóanyagról sok információ látott már napvilágot, arról is volt szó, hogy a vírus tünetmentes átadását is képes megelőzni.

„Ez egy úgynevezett vektorvakcina. Egy ártalmatlan, majom adenovírusba van beépítve a koronavírusnak az a tüskefehérje kódoló génje, amellyel szemben a szervezetünk ellenanyagokat termel. Tehát, miközben ez az ártalmatlan vírus bejut a sejtjeinkbe, letermelteti velük a tüskefehérjét. Emiatt az ellenanyagok kialakulnak, és megvédenek minket” – mondta Rusvai Miklós víruskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az M1 Ma Reggel adásában.

A tünetmentes fertőzés esetében kifejtette, az AstraZeneca nagy valószínűleg nem bizonyul majd sokkal jobb hatásfokúnak, mint a többi vakcina.

Ne felejtsük el, a vakcinálás a megfertőződést nem akadályozza meg.

Az emberek megfertőződnek és a felső légutakban képződnek is vírusrészecskék, amelyek ürülhetnek a környezetbe, de sokkal kisebb számban, nagyságrendekkel kevesebb vírus jut a fertőzött ember szervezetéből a külvilágba, mint az oltatlan emberekéből – emelte ki.



Rusvai Miklós hangsúlyozta, a másik nagy előnye a vakcináknak – többek közt az AtraZenecának is –, hogy a vérünkben lévő ellenanyagok révén a belső szerveink védettek lesznek. Tehát azok a létfontosságú szervek (a tüdő, a szív, a központi idegrendszer), amelyek a betegségmegelőzés és a szervezet működőképességének fennmaradása érdekében fontosak, védve lesznek, mert a vérben lévő ellenanyagok kifejtik a hatásukat.

Az AstraZenecából is két oltással érhető el a teljes hatékonyság, azonban olyan hírek is megjelentek az oltóanyaggal kapcsolatban, hogy már az első adag után 70 százalékos védettség alakulhat ki. Ezt a víruskutató is megerősítette, hozzátéve, hogy ez az állítás valamennyi vakcina esetében igaz.

Részleges védettség már az első oltás után kialakul minden vakcina esetében. Igaz ez az oroszra, a kínaira és az amerikaira is. Az első után a második tulajdonképpen feljebb löki az immunválaszunkat, megerősíti az immunválasz tartósságát, tehát hosszabb és magasabb szintű immunitás alakul ki a második oltás hatására, de már az elsőt követően is részleges védelemmel rendelkezünk

– fogalmazott.

Az AstraZenecával kapcsolatban azt állítják a brit kutatók, hogy százszázalékos védettséget ad a súlyos betegség és az elhalálozás ellen. Ugyanakkor ezt Rusvai Miklós cáfolta. Ez egy szép kerek szám, eddig a történelemben azonban egyetlen vakcinánál sem lehetett 100 százalékos védettséget tapasztalni. A népességben mindig vannak olyan emberek, akiknek az immunműködése nem tökéletes, vagy például az oltás helyén valamilyen okból az immunsejtek működését gátolja – fejtette ki.

Hozzátette, száz százalékos védelem csak elméletben létezik, de már a 90 százalék fölötti védettség is nagyon jónak számít. A nyájimmunitás szempontjából nagyon fontos,

bármelyik vakcina jobb, mint a betegség átvészelése, amely sokkal nagyobb kockázattal jár.

A vírusvariánsok megjelenéséről is sokat lehetett hallani az elmúlt időben. Emiatt a vakcinagyártók bejelentették, hogy várhatóan még az idén elkészül az oltóanyagok új generációja, amelyek az újonnan felbukkanó vírusvariánsok ellen lesznek bevethetők.

Az, hogy most már polgárjogot nyert az új vakcinák felhasználása, nagyon fontos. Ezek közé tartozik már a Pfizer, valamint a Moderna mRNS-változata is, amelyek képesek gyorsan utánkövetni az esetleges mutáns variánsok kialakulását. Egy adott helyzetben olyan vakcinát is könnyebb kialakítani belőlük, amely több variáns ellen véd egy oltás beadásával – húzta alá a víruskutató.

Kiemelte, hogy az újgenerációs vakcinák már használatban vannak, és lehetővé teszik a nyomkövetést, illetve az esetleges változások leképezését. Amilyen vakcina az újgenerációsak közül nincs forgalomban, az az úgynevezett alegység vakcina, amely készen tartalmazza azt a tüskefehérjét, ami ellen az immunrendszerünk aktivizálódik. Azonban már ilyen vakcina is létezik, a Novavax vakcina, amely jelenleg az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezése alatt áll.

Valószínűleg ezek az újgenerációs vakcinák is hamarosan csatasorba állnak

– fogalmazott Rusvai Miklós.

A címlapfotó illusztráció.