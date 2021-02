Szlávik János elárulta, kik kapják az újonnan érkezett AstraZeneca vakcinát

Megosztás Tweet



Megérkezett Budapestre az oxfordi egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által közösen fejlesztett vakcina első szállítmánya, amely a tervek szerint több mint 20 ezer ember beoltására lesz elegendő. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-nek elmondta: az Európai Gyógyszer-ügynökség által engedélyezett oltóanyagot a 65 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd.



Az AstraZeneca készítménye egy úgynevezett vektorvakcina, ami azt jelenti, hogy egy ártalmatlan csimpánz adenovírust használ fel arra, hogy az emberi szervezet azt koronavírusként ismerje fel, így lehet felismerni a védettséget – mondta az M1-nek Szlávik János, Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Kiemelte, ebből a fajta vakcinából is két oltás kell, a második dózis beadása, vagyis három hét után több, mint nyolcvan százalékos lesz a védettség, ami az oltások között magasnak számít.

A kórházba kerüléstől, a súlyos tűnetektől és a haláltól azonban szinte száz százalékban véd.

Szlávik János szerint nem lehet hatékonyság szerint rangsorolni a Magyarországon elérhető koronavírus elleni védőoltásokat, valamennyinek rendkívül kevés a mellékhatása, alig-alig okoz helyi reakciókat, és mindegyik képes megakadályozni a súlyos megbetegedést.

Az AstraZeneca vakcináját hűtőszekrényben lehet tárolni, ami nagyban megkönnyíti a használatát

– mondta Szlávik János. Megjegyezte, néhány ország, köztük Magyarország is óvatosságból úgy döntött, hogy 65 év felett nem adja be az AstraZeneca-oltást. Ez azonban változhat, azzal párhuzamosan, hogy a világban egyre több ennél idősebb ember is megkapja a vakcinát – tette hozzá.

A főorvos aláhúzta, Magyarországon növekszik az oltási hajlandóság. Néhány hete körülbelül 35 százalék volt azoknak az aránya, akik biztosan beoltatnák magukat valamilyen koronavírus elleni védőoltással, ez az arány ma már több mint 40 százalék, a legnagyobb rizikójúaknál pedig még ennél is sokkal magasabb – mondta.

Szlávik János szerint a magyar lakosság 50-60 százaléka májusra megkaphatja a koronavírus elleni első védőoltást, ha megfelelő mennyiségű vakcina érkezik az országba.

Szlávik János hangsúlyozta, egyik vakcina esetében sincs több mellékhatás, mint a korábban megismert más típusú oltásoknál. Nem kell félni az oltóanyagra adott testi reakcióktól sem, azok ugyanis azt jelzik, hogy az emberi szervezet felismerte a beadott injekciót – tette hozzá.

"Nyilván különböznek a hatékonyságban, a tárolás módjában, az Astrazeneca oltást hűtőszekrényben lehet tárolni, ami nagyban megkönnyíti a beadásnak a módját, hiszen a háziorvosi rendelők ritkán rendelkeznek akár mínusz 20 celsiust tudó hűtőszekrényekkel is. A hatékonyságban lévő különbség azonban nem azt jelenti, hogy hatékonyság szempontjából rangsorolni lehet őket, hiszen mindegyik rendkívül kevés mellékhatással bír, alig-alig okoz helyi reakciókat, és mindegyik képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és ebben az esetben ez a lényeg" – fejtette ki.