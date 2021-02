Videón beszélnek a kínai és az amerikai vakcina hatásairól a már beoltott magyarok

Megosztás Tweet



Eddig több százezer embert oltottak be Szerbiában a kínai Sinopharm és az amerikai Pfizer–BionTech vakcinájával, köztük sok vajdasági magyart, akik szívesen elmondták, mit éreztek az oltás után. Miközben az uniós országok vakcinaszállítmányai késnek, az EU-n kívüli Szerbiában a második legmagasabb a beoltottak száma, köszönhetően az orosz és a kínai vakcináknak. A Országos Gyógyszerészeti és Élelemezés-egészségügy Intézet pénteken adott ideiglenes engedélyt a Sinopharm vakcinájára, amelyből a kormány már le is kötött ötmillió adagot.

Már napok óta oltják Szerbiában a magyarokat a koronavírus ellen. A hirado.hu a temerinieket kérdezte, hogy milyen mellékhatásokkal találkoztak a kínai és az amerikai vakcina esetében.

„Idáig nem éreztem semmit”

– kezdte Oláh László, akit a kínai Sinopharm vakcinájával oltottak be a vajdasági településen. „Semmilyen fájdalmat nem éreztem, nem is tudom, hogy egyáltalán látni-e a helyét? Semmit se látni” – mutatta a vállát a temerini férfi, és még hozzátette: „De nem is fájt, tényleg, eddig sem. Éjszaka sem, reggel sem, és most sem. Nem fájt.”

Borbás Nagy Gabriellát, a temerini egészségház sürgősségi osztályának vezető orvosát, az amerikai Pfizer–BionTech vakcinájával oltották be.

„Nem volt semmilyen mellékhatása. Tehát utólag nem éreztem semmit”

– árulta el a hirado.hu-nak.

Hasonlókról számolt be Mengyán Albert orvostanhallgató, aki a Sinopharm oltását kapta meg.

„Idehaza felvettem a kínai Sinopharm vakcinát, ami után nem éreztem semmilyen mellékhatást. Ez a vakcina inaktivált kórokozókat tartalmaz, amely számos más vakcina esetében is elmondható, ezért bátran felvettem” – mesélte.

A magánvállalkozóként dolgozó Kalmár Zoltán szintén a kínai oltóanyagot kapta meg.

„Semmilyen reakciót nem éreztem, a helye sem látszott. Semmi pirosodás, semmi láz, semmi nem volt. Azóta semmi bajom nincsen”

– mondta a vajdasági magyar férfi.

„Gyerekkorunkban is hasonlót kaptunk”

A temerinihez hasonlókról számoltak be a szintén vajdasági Magyarkanizsán, ahol a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsora szerint

hétszáz magyarból hatszázan igényelték a kínai vakcinát

és százan a Pfizer–BionTech készítményét. A riportban többen is elmondták, miért választották a Sinopharm készítményét, és mit tapasztaltak az oltás után.

Virág Teréz horgosi lakos elmondta, azért döntött a vakcina felvétele mellett, mert lányához szeretne utazni Németországba, és az egészsége miatt is.

Börcsök József magyarkanazsai lakos egészségügyi állapota is megfelelt, így beadták neki a kínai gyártmányú védőoltást. Kifejezetten ezt a vakcinát kérte, bízik a hatásfokában.

„Én a kínai vakcinában megbízom, tudom, hogy a felépítése a régi típusú megölt vírusokból áll, amit gyerekkorunkban is tulajdonképpen kaptunk. Én még olyan vakcinákkal voltam védve anno.”

Puskás Károly évek óta szívbeteg, a napokban veszi fel a második adag vakcinát, mellékhatást nem tapasztalt az első védőoltás felvétele után.

„Semmilyen utóhatást nem éreztem. Kivéve aznap este és éjszaka, akkor a bal vállamban fájt az izmom, de reggelre elmúlt. Utána nem jelentkezett semmilyen mellékhatás.”

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza.

„Inkább felveszem az oltást, nehogy valakit megbetegítsek”

Az M1 Híradó korábbi beszámolója szerint a szintén vajdasági Szabadkára is megérkezett már a kínai oltóanyag, amelyből

több száz dózis jutott a helyi időseknek.

A horgosi 87 éves Beszédes Jánost lánya regisztrálta elektronikusan és menetrend szerint, és gond nélkül vehette fel a kínai oltóanyagot.

„Nehogy valakit megmérgezzek, megbetegítsek, akkor inkább én is felveszem az oltást. Eddig egészséges vagyok, nincs semmi bajom, járunk, piacozunk, mozgunk, kocsit hajtok, megvan az egészség” – mondta Beszédes János.

Gördülékenyen megy az oltás Óbecsén a sportközpontban felállított oltóponton is,

ahol eddig ezerhatszázan jelentkeztek. Bezzeg Margit a férjével érkezett, mindketten a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak.

„Van négy unokánk és egy dédunokánk is, nagyon szeretnénk őket látogatni. Meg az egészségünkért. Különben én félek a vakcinától, de nagyon félek a koronától is, de úgy vagyok vele, hogy talán ez segít majd abban, hogy véget vessünk már ennek a nehéz helyzetnek” – mondta az óbecsei asszony.

Kígyózó sorokban várták az oltást

Szerbiában korábban kígyózó sorokban várták az emberek védőoltást. A hatóságok szerint jóval több, mint 270 ezer ember kapta meg az első adagot azóta, hogy az oltási program december végén elkezdődött Szerbiában.

Az országban választani lehet a Pfizer–Biontech, a Szputnyik V és a kínai Sinopharm oltóanyagai közül. Mivel a kínai szerből egyszerre egymillió adag érkezett, aki ezt kérte, azt regisztráció nélkül is beoltották, emiatt viszont óriási tömegek alakultak ki az oltópontoknál.

A szerb kormány ezért úgy döntött:

már csak előzetes értesítés és az oltási tervben rögzített sorrendben lehet beadatni a vakcinát.

„A szerb kormány és az egészségügyi minisztérium ma reggeli ajánlásaival összhangban beoltjuk azokat, akik értesítést kaptak, valamint azokat a 65 év felettieket, akik nem regisztráltak, de elsőbbséget élvezőnek tekintették őket” – mondta Mirjana Krcevinac, a kraljevói egészségügyi központ igazgatója.

Magyarkanizsa községben is több mint hatszázan igényelték a védőoltást. Napi szinten folyik az immunizáció, folyamatosan érkeznek az önkéntesek. A jelentkezők többsége a család védelme, valamint az egyszerűbb utazás miatt döntött a vakcina felvétele mellett.

Szerbiában is erre a célra létrehozott weboldalon és telefonon tudnak jelentkezni az emberek az oltásra.

A szerb kormány arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltásoktól függetlenül továbbra is indokolt az óvatosság, kötelező a maszk használata, és tartani kell az egymás közötti távolságot.

Ötmillió adag kínai vakcinát rendelt Magyarország

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, számára Szerbia a leginspirálóbb ország, ahol kínai vakcinával is oltanak.

Hozzátette, minden nap külön jelentést kér, hogy mi történik Szerbiában,

hányan kapták meg a kínai vakcinát, hogy érzik magukat a beoltottak, hogy érzik magukat a szerbiai magyarok.

Pénteken az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kiadta az ideiglenes engedélyt a Sinopharm vakcinára is. Így egy újabb vakcinával bővült a lista – hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján.

Azóta az is kiderült, hogy Magyarország ötmillió adag Sinopharm vakcinát vásárolt, amivel két és fél millió magyar lehet beoltani.

Magyarországon a Vakcinainfo.gov.hu weboldalon, az idősek pedig postai úton, levélben is jelentkezhetnek az oltásra.

A címlapfotó illusztráció.