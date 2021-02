Szerbiában már dupláztak az oltásokkal Németországhoz képest

Megosztás Tweet



A szerb kormány racionalitása miatt lehet sikeres az ország a védőoltások terén.

Szerbiában az oltópontokon előre megbeszélt időpontban vehetik fel a védőoltást azok az állampolgárok, akik interneten vagy telefonon erre jelentkeztek. Az országban eddig már több mint 438 ezer embert oltottak be. Többségük a kínai Sinopharm vakcináját kapta, komolyabb mellékhatást eddig még senkinél nem jegyeztek fel – tudtuk meg a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Vajdaságban is zajlik az oltás, Magyarkanizsa községben eddig 830, főleg idős polgár vette már fel a védőoltás első dózisát. Szabadkán is napi szinten több száz lakost oltanak be, elsősorban 75 év felettieket.

Szerbia lakosságának már több mint a hat százalékát beoltották, ezzel szemben az EU-ban a legjobban álló Olaszországban még csak a lakosok 3,2 százaléka, Németországban pedig csak a 2,4 százaléka jutott hozzá valamelyik vakcinához.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyolc napja kapta meg a kínai védőoltást. Kiválóan van, az oltásának nem volt semmilyen mellékhatása, még a tűszúrás helyét sem érez fájdalmat.

Jelenleg Szerbiában négy védőoltás van engedélyezve, a lakosság többsége szerint ugyanakkor mindegy, hogy melyiket kapják meg.

„Nem szabad ebből szimpátia és ideológiai kérdést csinálni. Az emberek racionálisak, érzik ők is, hogy a hatóságok nem engedélyeznének olyan vakcinát, amelynek a biztonságosságáról ne lennének meggyőződve” – mondta Pásztor István.

Véleménye szerint a kulcs nem a kínai oltásban, hanem a kormány racionalitásában van. Ezért jutottak nagy tömegben hozzá a kínai oltáshoz. Az emberek nyitottsága egyrészt a racionalitás jele, másrészt annak, hogy mindenki túl szeretne lenni ezen a krízisen és ehhez a védőoltás a kulcs.